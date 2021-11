Visita de Tom Brusse y expulsión de Cristina Porta o Isabel Rábago, este jueves en 'Secret Story'

Tras la salvación de Luca Onestini el martes por parte de la audiencia, este jueves vuelve Secret Story. El formato comenzará a las 22:00 en Telecinco y supondrá la última gala como concursante de Cristina Porta o Isabel Rábago.

Y si las votaciones siguen la tendencia de los últimos días, será probablemente la expulsión más desigual del reality, pues ya el domingo los porcentajes ciegos ilustraron que una de las candidatas a la expulsión tenía más del 90% de los votos del público.

La gala será presentada por Carlos Sobera debido a la indisposición de Jorge Javier Vázquez, de baja por una laringitis. El programa contará con la inesperada visita de Tom Brusse, el exnovio de Sandra Pica.

"Quiero una conversación para que se quede todo zanjadísimo, no quiero salir de aquí y seguir arrastrando algo de hace meses. Es un borrón y cuenta nueva, no es como que él no exista en mi vida, pero si quiero una conversación a buenas, pero de adultos", dijo la catalana sobre el francés.

La gala tendrá una prueba de inmunidad cuyo premio es cada vez más valioso, pues la haber menos concursantes las posibilidades de salir a la palestra se multiplican. En el juego, será clave encontrar el globo premiado en una sala repleta de ellos.

Antes de conocerse el nombre de la nueva expulsada, tendrá lugar un careo entre Julen de la Guerra e Isabel Rábago para saber si la apuesta del madrileño sobre la periodista es verdadera. Y todo apunta a que sí, pues el martes, en su línea secreta de la vida, Rábago contó que había sido kelly. Esto podría situar a De la Guerra al frente del juego, con 11 esferas en su posesión.