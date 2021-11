Dorina, en 'First dates': "En Moldavia, mi país, los hombres son fríos, pero los españoles son muy cariñosos"

Dorina y Leonardo protagonizaron este miércoles en First dates una cita muy internacional, ya que ella, afincada en Valencia, era de Moldavia, mientras que él, que también vivía en la ciudad del Turia, procedía de Italia.

El actor fue el primero en llegar, pero no fue la primera vez que pisaba el restaurante de Cuatro: "Cuando estuviste aquí, te fuiste con la chica, pareció que hubo feelling", señaló Carlos Sobera.

Y es que su 'cara de castor' no fue suficiente: "Nos dimos cuenta de que no...". Leonardo le comentó al presentador que estaba grabando una serie y "trabajando entre Milán y Roma con mi marca de ropa y mis vídeos en internet".

Su cita fue la moldava Dorina: "Me gustan los chicos abiertos, modernos e internacionales", afirmó la empresaria. Nada más verla entrar en el local, Leonardo reconoció que "somos la bella y la bestia".

La joven comentó que "en mi país los hombres son muy fríos porque la economía es muy mala y la gente también. He venido a España y he recibido mucho cariño, tanto que no lo había visto nunca".

"Los españoles y los italianos son muy cariñosos. Antes era una chica fría y no sabía todas estas cosas, como iba el mundo. Aquí tienes tu salario, pagas tus impuestos y vives como quieres. Por eso la gente de aquí son cariñosos", explicó Dorina.

Dorina: "Los españoles son cariñosos" 😍



Si es que somos más bonicos en España... ¡Aysss! 😉 #FirstDates17N https://t.co/x6Ibzapq4Z pic.twitter.com/sUXh0eUxod — First Dates (@firstdates_tv) November 17, 2021

Pero durante la cena no encontraron puntos en común y la afición por el horóscopo de la moldava y el desinterés del italiano hicieron que la cita fuera torciéndose poco a poco, destinada al fracaso.

Como así sucedió... Leonardo reconoció que no tendría una segunda cita con Dorina porque "somos muy diferentes y no creo en lo que dicen que los polos opuestos se atraen. Ella sería la chica ideal para casarme, pero ahora no es el momento". Ella, por su parte, tampoco quiso volver a verle y se despidieron con un apretón de manos.