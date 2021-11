Kanye West y Drake sorprenden a los fans haciendo las paces, tras más de tres años de enfrentamiento

Parece que la pelea entre Drake y Kanye West ha llegado a su fin. Los raperos, anteriormente amigos y, desde 2018, enemigos, han compartido una fotografía en Instagram que podría indicar que han decidido reconciliarse.

Los artistas han sido muy críticos entre ellos en sus cuentas de redes sociales y en las letras de sus canciones en los últimos años. Incluso, este mismo verano, un verso del canadiense en la canción Betrayal junto con Trippie Redd incluía una referencia al cambio de nombre del ex de Kim Kardashian.

"Todos estos tontos con los que me peleo y apenas conozco [...] Ye no cambias nada para mí, está grabado en piedra", cantaba insinuando que no estaba en sus planes hacer las paces.

Sin embargo, nunca digas nunca. Ambos han aparecido en la cuenta del estadounidense en una imagen junto con el también artista urbano J Prince, quien se rumorea ha sido el mediador en la pelea. En la publicación solo había escrito un emoticono de paloma blanca. También han aparecido cogidos y cantando juntos en una historia.

Esto sucede después de que Ye reconociera que quería finalizar la pelea e invitara a Drake a un concierto que va a organizar en Los Ángeles en diciembre para recaudar fondos para otro artista que está encerrado en la cárcel. Todo apunta a que estas imágenes confirman su asistencia.