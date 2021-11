Así es Tay Dome, la enfermera 'youtuber' que se ha prometido con el actor Taylor Lautner

Hay que reconocer que los chistes y bromas a su costa han sido increíbles a lo largo de esta semana, desde que anunciasen su compromiso. Incluso algunos usuarios de las redes se han llegado a preguntar si no habrá influido de alguna forma su horóscopo para que un hombre (heterosexual) que se llama Taylor se haya prometido y se vaya a casar con una mujer que se llama Taylor, que a su vez es también el nombre de su expareja, Taylor Swift, por lo que su futura esposa, Taylor Dome, es la segunda Taylor de su vida, tercera si se cuenta a él mismo, Taylor Lautner.

Que de hecho, por muy kafkiano y extraño que pueda sonar, el actor de 29 años no será el único Taylor Lautner en la familia, puesto que si ella adopta el apellido de él tras la boda, Taylor Dome será entonces también Taylor Lautner y estará casada con Taylor Lautner, como dejaba bien claro el neón rojo con la palabra 'Lautner' encima de la chimenea del lugar en el que se produjo la pedida de mano. Y ya, en fin, solo queda esperar que si tienen un bebé, sea niño o niña, no le pongan Taylor, porque si no...

Pero más allá de esta graciosa coincidencia, el amor que se han demostrado durante los tres años que llevan juntos quedaba patente en las palabras que el intérprete de Jacob en la saga Crepúsculo le ha dedicado a su pareja (que para hacer más fácil la diferenciación se ha decantado ella misma por el diminutivo Tay) en Instagram, donde le siguen más de 7 millones de followers: "Y justo así, todos mis deseos se hacen realidad".

La relación entre ambos va viento en popa, con Dome presumiendo de anillo, pero a muchos seguidores les falta por saber quién es la mujer que ha conquistado el corazón de quien fuese uno de los primeros crushes de miles de adolescentes en todo el mundo gracias a las cintas basadas en la obra de Stephenie Meyer.

Tay Dome es, para empezar, una mujer muy hermética de su vida privada, excepto por aquello que obviamente no puede ocultar. Y eso que se ha convertido en toda una influencer a sus 24 años. Nacida en California en marzo de 1997 dentro de una familia muy católica, religión en la que ella también ha depositado su fe, Tay es, antes que cualquier profesión más o menos moderna, enfermera titulada, después de aprobar sus estudios en la escuela pública comunitaria College of the Canyons, en Santa Clarita, donde conoció a su mejor amiga, también aspirante a influencer, Marissa Civale.

De dicho centro, Tay se acabó graduando en 2019. Poco después tendría que lidiar con uno de los momentos más complicados de su vida: la pandemia del coronavirus. Poco antes había explicado que su trabajo consistía en estar al cargo de cuatro pacientes tres turnos a la semana, de 12 horas cada uno, en la planta de Cardiología, en la especialidad de Telemetría, para pacientes que tienen latidos irregulares potencialmente mortales o están en riesgo de muerte súbita.

Sin embargo, el Covid-19 lo cambió todo y hasta mandó una carta de amor a todas y todos los enfermeros del mundo que habían combatido en primera línea la enfermedad. Eso sí, intentó no darle tanta importancia al aislamiento ni a su trabajo en sus dos redes sociales favoritas: Instagram... y Youtube.

Porque en la primera de ellas, Tay Dome tiene ahora mismo algo más de 200.000 seguidores, sobre todo gracias a sus contenidos de estilos de vida, alimentación, maquillaje y moda. Porque como buena influencer también ha hecho sus pinitos dentro del mundo de la moda y ha colaborado con varias marcas.

Eso sí, es bastante más curioso que en apenas dos años haya alcanzado casi 9.250 suscriptores a su canal de Youtube, donde se ha vuelto vlogger de tendencias y viajes, una de sus grandes pasiones, de ahí que en los últimos meses haya estado en Palm Springs, San Diego, Londres, Nueva Orleans, el Valle de Napa, Chicago o Dallas.

Además, otra de las cosas de las que más presume la pareja de Taylor es de sus perros, Remi y Lilly, en quienes ya tienen puesta su confianza los fans de ambos para que sean quienes lleven las arras y los anillos hasta el altar el día de su boda. Por cierto que Remi, la más pequeña de las dos y que vive con ellos desde este pasado agosto, se hizo rápidamente famosa entre sus seguidores por sus increíbles ojos azules.

Por último queda por saber cómo se conocieron Taylor Lautner y Tay Dome, dado que la primera vez que se sabe que están saliendo es en 2018. De lo poco que se sabe es que quien tuvo mucho que ver con que ahora la incipiente pareja se vaya a dar el "sí, quiero" es Makena Moore, la hermana pequeña del actor, que conoció a Tay en una pequeña iglesia de Nashville.

De hecho, justo cuando se comprometieron a finales de la semana pasada, Makena publicó unas fotografías con su cuñada diciendo: "No es por echarme flores, pero creo que elegí a la correcta para mi hermano. Desde el momento en que te conocí supe que tenía que presentarte a mi hermano. No podríais ser más perfectos el uno para el otro". A todo ello, Taylor Lautner contestó: "Lo hiciste muy bien, pequeña".