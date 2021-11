Galicia llora la muerte de Xohán Cabana, figura comprometida con la identidad y la cultura gallega

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentó la pérdida de "una figura fundamental" en las Letras gallegas y que "contribuyó al enriquecimiento" del idioma tanto como autor como traductor de importantes obras de otras latitudes.

La ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, situó al escritor como la voz "que encarna una nación", para fraseando un fragmento de 'O Caldeiro'. "As xentes van e veñen e un conta unha cousa e outro outra, e eu vou enfiando. Pero ti fala ó teu xeito, pois gusto de oírte. Algo dirás que eu non saiba, ou non saiba desa maneira".

El BNG trasladó su pesar por la pérdida del escritor, del mismo modo que diferentes voces de los socialistas gallegos, como la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, o el delegado del Gobierno, José Miñones. "Una voz única de la literatura gallega contemporánea", señalaba en Twitter.

La Real Academia Galega expresó su "profundo pesar" por "una de las grandes voces de las letras gallegas contemporáneas", mientras que el Consello da Cultura Galega destacó su papel y su compromiso con el idioma, la identidad y la cultura.

Desde el sector editorial, Francisco Castro, de Galaxia, recordó a Xohán Cabana como un hombre "afable" y que "trabajó incansablemente hasta sus últimos días", mientras que Xerais se mostraron "profundamente consternados" con la noticia y lo destacaron como "referente ineludible" de la literatura y de la historia de la propia empresa.

Entidades como A Mesa pola Normalización lingüística, la Asociación de Escritores en Lingua Galega o la Asociación Galega de Editoras también se sumaron al recuerdo del autor 'chairego', entre decenas de condolencias a título individual.