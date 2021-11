Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma deu morts i 1.092 contagis en dos dies

Així, s'han registrat 404 contagis corresponents al dimarts i 688 casos d'aquest dimecres. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 521.430 persones.

En dos dies, s'han registrat 10 defuncions, nou d'ells del dimarts, per la qual cosa el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.885: 867 a la província de Castelló, 3.028 a la d'Alacant i 3.990 a la de València. Les persones mortes tenien entre 61 i 94 anys.

Els nous casos del dimarts són 88 a Castelló, 137 d'Alacant i 179 de València. Els de aquest dimecres són 161 a Castelló (55.907 des de l'inici de la pandèmia), 198 a Alacant (190.956) i 329 a València (274.566). La xifra de casos no assignats es manté en una.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 246 persones ingressades, 52 d'elles en la UCI: 55 a la província de Castelló, 13 en UCI; 91 a la província d'Alacant, 23 d'elles en UCI; i 100 a la província de València, 16 en UCI.

En els dos dies, s'han registrat 409 altes a pacients amb coronavirus, 94 el dimarts i 315 hui. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 519.956 persones.

Per províncies, 55.408 altes són a Castelló, 190.157 a Alacant i 274.335 a València i el total d'altes no assignades es manté en 56. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 5.033 casos actius, la qual cosa suposa un 0,94% del total de positius.