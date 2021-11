Camilo confiesa que sintió los síntomas del embarazo de Evaluna antes que ella: "Me mareé mucho y me daban náuseas"

Camilo y Evaluna anunciaron el pasado 31 de octubre que estaban esperando un bebé. Lo hicieron a través de Índigo (así se llamará su hijo), una canción cuyo videoclip emocionó a su legión de seguidores, a los que se refieren como su 'tribu'. No obstante, todavía faltaban detalles por conocer.

El artista colombiano y la venezolana desvelaron recientemente de qué manera supieron la noticia del embarazo. Hablaron de ello en el programa A Day In The Live, y dieron una explicación alejada de lo habitual.

"Nos enteramos que Evaluna estaba embarazada porque, en Santiago de Compostela, alguien se mareó. Ustedes dirán, Evaluna... ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa", reveló Evaluna, añadiendo que a su marido le daban "nauseas todo el rato".

Fue entonces cuando pensó que estaba embarazada, aunque el cantante no terminaba de creérselo. "Yo decía: 'No puede ser, no puede ser, no puede ser'. Pero fue y aquí está: baby Índigo", apunto el cantante antes de señalar la tripa de su mujer.

"En inglés se llama sympathetic pregnancy y es que los síntomas de una mujer embarazada también, de alguna manera, los presenta el hombre", detalló Camilo, muy convencido de que había estado experimentando las náuseas y mareos antes que su esposa, lo que dejó atónitos a los presentes en el programa.