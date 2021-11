El Gobierno regional aprobará este jueves el techo de gasto con "todos los recursos" para hacer frente al Covid en 2022

López Miras ha contestado de esta forma en la segunda sesión plenaria celebrada este miércoles por la tarde en la Asamblea para responder a las preguntas de los cinco portavoces parlamentarios. En concreto, ha respondido así al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, quien le ha interpelado sobre "habilitación de un nuevo fondo Covid para el 2022 en la Región de Murcia".

En este sentido, López Miras ha reconocido que no han recibido todavía ninguna respuesta al respecto "por parte del Gobierno del PSOE y de Podemos", algo que le "frustra" y que le "enfada" pero a lo que le tienen "habituado".

"No contestan cuando les preguntamos por infraestructuras; no contestan cuando les pedimos reuniones para abordar la problemática de la financiación autonómica; no contestan cuando le enviamos nuestra preocupación por su hoja de ruta para cerrra el trasvase y ahora, no tienen el más mínimo respeto ni lealtad institucional en contestar a algo tan sensible como el Fondo Covid para 2022", ha aseverado.

A su juicio, es "más que evidente" que hay un "rebrote" de la pandemia en Europa y en España. Aunque ha evitado calificarlo como sexta ola, ha recordado que ya se han tenido que tomar decisiones en distintos países europeos, y "estamos viendo cómo la incidencia se dispara en toda España". Ha destacado que la Región está todavía por debajo de la media nacional pero también ve cómo se incrementa su incidencia.

"Quizá con un riesgo menor, gracias a la vacunación y a la prudencia del conjunto de la ciudadanía de la Región, es evidente a todas luces que la pandemia no ha terminado y que estamos todavía inmersos en una crisis sanitaria", según López Miras, quien ha recordado que la propia AIReF ha dicho que, durante 2022, las comunidades van a mantener aproximadamente un 40% de sus gastos extraordinarios destinados a gestionar las necesidades derivadas de la pandemia".

Ante esto, ha lamentado que el Gobierno central de Pedro Sánchez "da la espalda" y "mira para otro lado". Ha recordado que el Gobierno de España sí destinó en 2021 "los Fondos Covid 21 para que las comunidades atendieran sus necesidades sanitarias, sociales y educativas derivadas de la crisis que generaba la pandemia".

"O el señor Sánchez entiende que la pandemia ha terminado ya, en contra de lo que está pasando en Europa y España, así como en contra del criterio de los científicos; o el presidente del Gobierno de España quiere recortar en Sanidad, precisamente, en el año más importante para atender las cuestiones de la pandemia", ha aseverado. De otra forma, cree que "no se entiende que el Gobierno haya dicho que va a destinar en 2022 un total de cero euros para el Fondo Covid de las comunidades autónomas".

"Y como no se entiende, no lo vamos a admitir", según López Miras, quien ha afirmado que siguen esperando "un poco de lealtad, un mínimo de educación y un mínimo de respeto institucional por parte del Gobierno central" y que diga si va a destinar el Fondo Covid para las comunidades.

SEGADO CRITICA EL "DESPILFARRO" DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Segado ha destacado que en Europa se está "luchando" contra la sexta ola mientras el Gobierno de Sánchez "retira los Fondos Covid a las comunidades autónomas, al mismo tiempo que las sigue haciendo responsables de la lucha". "Porque si en 2021 todos entendíamos que era necesario un fondo extraordinario para la gestión de la pandemia, es imprescindible que Sánchez no deje en 2022 a las comunidades sin ese presupuesto extraordinario".

Y es que ha señalado que "no hay dinero para seguir luchando contra la pandemia, pero sí para que Sánchez, su corte de ministros y su legión de asesores se suban el sueldo; no hay dinero para luchar contra la pandemia, pero sí para que Sánchez coja el Falcon, el Super Puma y haga hasta 16 trayectos para asistir a mítines del PSOE".

Frente a ese "despilfarro" del Gobierno de España, Segado recuerda que López Miras "ha anunciado que va a congelar el sueldo a los miembros del Consejo de Gobierno, de los altos cargos y de los asesores".

Se trata, añade, de un Gobierno regional "ocupado y preocupado por los problemas reales de la gente frente a un Ejecutivo de Sánchez que vive en la moqueta, instalado en su burbuja, y se olvida de estos problemas". A su parecer, el Gobierno del PSOE "deja a los ciudadanos abandonados a su suerte" a pesar de que "pagan cada día más impuestos, más por la cesta de la compra, por la luz, el combustible o el gas".

Segado ha dicho desconocer si este miércoles iba a registrarse la última pregunta del secretario general del PSRM, Diego Conesa, como portavoz socialista, pero cree que "poco ha mejorado desde la primera". A su parecer, si la gestión se mide por los resultados, Conesa entró en la Asamblea con 17 diputados, "sale con 14 y bajando, después de caer derrotado en una moción de censura en la que ni siquiera su partido confió en ponerlo de candidato".