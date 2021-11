Pedro Martín exige más controles y que las restricciones se orienten a personas no vacunadas

Martín, que mantiene permanente contacto con el Gobierno de Canarias, muestra su preocupación y demanda "que las medidas que se adopten vayan en la línea de permitir el acceso a los establecimientos únicamente a aquellas personas que estén vacunadas y no se dirijan a la restricción de aforos ni de horarios en restaurantes, locales nocturnos, espacios de ocio, deportivos".

Así, propone en una nota que "se sigan haciendo y se intensifiquen los controles en los alojamientos y que se incremente el control en los puertos y aeropuertos para pasajeros extranjeros y también nacionales".

El presidente ha señalado que "las perspectivas de mejora en el ámbito sanitario y de crecimiento económico, especialmente en el ámbito turístico, son muy buenas, tanto, que la previsión de Turismo de Tenerife es que se puedan superar las cifras del invierno de 2019".

Por tanto, detalla que ante esta situación de arranque económico, hay que "tener muy claro" que no se puede "ser complacientes con quienes no desean vacunarse o a quienes no les preocupa poner en riesgo a otras personas".

Martín ha mostrado su preocupación por el incremento gradual de casos en Tenerife y en Canarias e insiste en que no se debe esperar más para tomar medidas de control y prevención, de cara al Consejo de Gobierno regional que se celebrará este jueves.

"Los datos son buenos, pero nos preocupa el incremento gradual que se está produciendo en Canarias y especialmente en Tenerife y no tenemos que esperar más. Tenemos que empezar a tomar medidas de control hasta ahora", ha comentado.

Asimismo, en línea con los agentes económicos y sociales de la isla, el presidente ha reclamado una mayor conciencia social y más esfuerzos para incrementar los índices de vacunación, al tiempo que ha vuelto a ofrecer los recintos de que dispone el Cabildo si se necesitaran para nuevas campañas de inmunización.