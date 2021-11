Sánchez anuncia que la población de 60 y 69 años y los sanitarios recibirán también tercera dosis contra la Covid

El Ministerio de Sanidad propondrá a las comunidades autónomas administrar también una tercera dosis de vacuna contra la Covid a la población de entre 60 y 69 años y al personal sanitario ¡, que se unirán así a los mayores de 70 años, a los residentes o a los vacunados con Janssen como colectivo que recibirá una dosis de refuerzo.

Así lo ha confirmado desde Turquía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha referido la recomendación que ha aprobado este miércoles la Ponencia de Vacunas del Ministerio de Sanidad, que ahora será remitida a la Comisión de Salud Pública.

"Acaba de finalizar, según me informa el Ministerio de Sanidad, la reunión de la Ponencia de Vacunas y se ha acordado vacunar con tercera dosis a los mayores de 60 años y personal sanitario y sociosanitario", ha apuntado Sánchez durante una rueda de prensa en Ankara junto al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Ahora, la propuesta se elevará a la Comisión de Salud Pública y vamos a trabajar con las comunidades para seguir avanzando en la protección" de la población, ha añadido el presidente, que ha apostado por "continuar con la vacunación sin pausa" para mantener una situación que de momento está en mejor situación que en buena parte del resto de Europa.

De esta forma, los expertos de la Ponencia de Vacunas del Ministerio de Sanidad han confirmado la propuesta por la que desde hacía días se inclinaban algunos de sus miembros para extender la tercera dosis de vacuna contra la Covid a la población general a partir de los 60 años, al considerar que ya a partir de esa edad el sistema inmunológico empieza a debilitarse.

También se procederá a revacunar al personal sanitario, tal y como están haciendo otros países europeos y como recomendó hace unas semanas el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDE), de cara al invierno.

Ahora, la propuesta pasará a ser discutida en la Comisión de Salud Pública, formada por los directores generales de Salud Pública del Ministerio y de todas las comunidades, donde se buscará un consenso y, si no, una mayoría para sacarla adelante.

En todo caso, las comunidades podrán allí expresar su parecer. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid no se muestra demasiado partidaria de revacunar a la población de 60 y 69 años. Su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dijo este martes que la medida parecía sacada "de la chistera" ya que dijo que no se ha demostrado que las vacunas contra la contra la Covid pierdan su efecto pasados los seis meses, como sí indican varias investigaciones que maneja e Ministerio de Sanidad, y que por tanto no ve el beneficio en la población general de la tercera dosis.

Por lo que respecta a la tercera dosis para los sanitarios, esta es una petición que ha venido haciendo semana tras semana en el Consejo Interterritorial el consejero de Murcia, Juan Pedro Pedreño.

2.7 millones de dosis adiconales

Según los últimos datos de Sanidad, hasta este martes se habían administrado 2.782.583 dosis adicionales, mayoritariamente de Pfizer (más de 2,4 millones) pero también de Moderna, porque esta dosis de recuerdo solo será de vacunas de ARN mensajero.

En esta cifra se incluye la tercera dosis -adicional- para personas inmunocomprometidas por motivos de salud y de recuerdo, que se empezaron a poner primero a las personas que viven en residencias de mayores y después a toda la población mayor de 70 años. A partir del 15 de noviembre, también reciben una dosis de recuerdo los 1,9 millones de personas que recibieron la vacuna monodosis de Janssen. En su caso no es la tercera dosis, sin la segunda.

Corresponderá a la Comisión de Salud Pública determinar la fecha en la que el grupo de edad de 60 a 69 años y los sanitarios y sociosanitarios empezarán a recibir también la tercera dosis.