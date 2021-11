Acció Social i AFA impulsen un taller de cura no professional de persones amb demència

La Regidoria d'Acció Social i Família de l'Ajuntament d'Alacant i l'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer (AFA) han impulsat el primer taller de formació per a cuidadors no professionals de persones depenents amb demència, la finalitat de la qual és la d'assessorar i formar a les persones que es troben com a responsables d'una persona que pateix la malaltia.