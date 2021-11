El mes de noviembre es el mes del ahorro y con el Black Friday se puede aprovechar para comprar multitud de objetos que muy pronto vamos a necesitar, por ejemplo, los adornos navideños. El puente de la Constitución en España marca, sin duda, el pistoletazo de salida para empezar a decorar nuestra casa con motivos navideños, por tanto, debemos haberlos comprado antes (¡y si es con rebaja, mejor!).

El árbol de navidad lleno de espumillones y luces, los belenes en el recibidor o las guirnaldas colgadas por las puertas son algunos de los artículos más populares. Mientras decoramos la casa podemos, también, empezar a degustar los dulces navideños que muy pronto invadirán nuestras despensas. Una tarde tan bonita no puede dejarse para la improvisación, si no que debemos ser algo previsores y comprar ya los adornos que queremos en nuestra casa. Con esto no queremos decir que nos vengamos arriba y recarguemos de adornos nuestro hogar hasta que parezca un centro comercial. Basta con decorar, a nuestro gusto, los rincones favoritos de la casa.

Desde 20deCompras queremos daros algunos consejos, basados en los productos de decoración navideña más vendidos en Amazon, para que no olvidéis el top 3 de los imprescindibles y, a partir de ahí, decoréis vuestra casa. Ya os adelantamos que nos encanta, igual que a los niños, el brilli brilli y las luces.

Nuestros adornos navideños favoritos

Sin duda, lo primero que demos comprar es un buen árbol de navidad del tamaño que se adapte a nuestra casa. Ahora, los hay de todos los colores y tamaños, solo hay que elegir el que más nos guste y pegue con nuestra casa. Desde 20deCompras os hemos señalado uno de los más económicos disponibles en Amazon, porque no hace falta que sea el árbol más grande del mundo, solo hay que decorarlo con gusto y amor. El más vendido en Amazon es de Solagua y posee extra de relleno de abeto.

Un árbol de navidad en casa es el corazón de las fiestas. Amazon

Lo siguiente que no puede faltar en nuestra casa para decorarla con motivos navideños son las luces. La navidad es luz, nos guste o no, y si sabemos qué cantidad comprar o cuándo encenderlas, no tenemos por qué gastar mucho en nuestra factura. Por eso, os dejamos una guirnarla de luces económica de Amazon, para que otorgues a tu casa esa chispa de luz navideña, sin pasarte.

Este modelo de Joomer posee 200 mini luces Led estables de cadena, que están hechas de bombillas 100% de calidad. Amazon

¿A qué huele la navidad? La navidad huele a dulce, pero no vamos a estar todo el día cocinando galletitas, por eso, podemos adornar también el olor de nuestra casa con motivos navideños. ¿Cómo? Con velas, claro. No solo se adorna la vista, también el olfato.

Las velas Aottom para ocasiones especiales como la navidad están fabricadas de hechas de cera de soja, aceites de alta calidad y mechas de algodón. Amazon

