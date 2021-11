Una buena silla para trabajar es, sí o sí, ergonómica: así que no pierdas de vista las más rebajadas de Amazon

El teletrabajo ha sido una consecuencia y adaptación del mundo laboral tras la pandemia. En muchos oficios se han demostrado sus beneficios para la empresa y para trabajador y, por eso, el teletrabajo se ha instaurado en muchas oficinas como el nuevo modelo laboral. En otros sitios, sin embargo, se está combinando con la presencialidad en la oficina. Sea tu caso uno u otro, debes tener en cuenta la necesidad de adaptar un espacio en casa óptimo destinado al teletrabajo. En este espacio no puede faltar luz, una mesa lo suficientemente grande, objetos que facilitan y acomodan el trabajo como un ratón, teclado, una pantalla a una distancia óptima de los ojos y, como no, una buena silla que no dañe nuestra espalda.

Y es que, aunque existen herramientas y objetos como cojines lumbares o correctores de postura que nos ayudan a mantenernos erguidos, una buena silla contribuye a conseguir una buena posición de teletrabajo y ayuda a evitar lesiones laborales. Además, gracias a Amazon no tienes que invertir una gran cantidad de dinero para hacerte con una. Desde 20deCompras hemos seleccionado tres de las más económicas que están disponibles en el gigante de las compras online.

Ergonómicas por menos de 100 euros

Estos dos modelos de Amazon no llegan a 100 euros, pero debido a sus prestaciones han llegado a costar casi 125 euros, por eso, el mejor momento para completar tu espacio de teletrabajo es ahora.

La de Hbada, con una rebaja del 15%, posee un diseño ergonómico en el respaldo que proporciona soporte para la cintura y para la columna, lo que ayuda a aliviar el dolor de espalda. En cuanto al cojín del asiento está fabricado con esponja natural de alta densidad que te durará años sin estropearse ni deformarse. Por último, esta silla posee ruedas, como aconsejan para teletrabajar, el reposabrazos se puede plegar noventa grados y la altura se puede también ajustar.

Su cojín está fabricado con esponja natural. Amazon

Por menos de 86 euros, y, además, con reposacabezas ajustable, está disponible en Amazon la silla de Iwmh. El reposacabezas, como hemos dicho, es ajustable y protege eficazmente la salud de nuestro cuello al no cagarlo en exceso. Además, posee también un soporte lumbar, diferentes alturas (hasta en los reposabrazos) y ruedas, como no. Por tanto, este modelo es uno de los mejores en cuanto a calidad-precio de Amazon.

El reposacabezas protege eficazmente la salud de nuestro cuello. Amazon

Para profesionales, la silla de Sihoo

Si quieres invertir un poco más de dinero y escoger un sillón para el teletrabajo como una inversión para muchos años , la de Sihoo es una de las mejores opciones del gigante de las ventas 'online’, avalada además con 530 opiniones y casi 5 estrellas otorgadas por los usuarios (¡además, ahora, rebajada 63 euros). Su diseño curvo y reposacabezas ajustable alivian la fatiga de la columna vertebral. La silla posee un respaldo de malla que puede reclinarse y relajarse en el día a día. Además, cuenta con un soporte lumbar para encontrar la posición perfecta y sana en el teletrabajo.

Una de las mejor valoradas de Amazon. Amazon

