Tres cosas que debes saber antes de dejar tu casa en manos de una agencia inmobiliaria

Uno de los pasos más importantes a la hora de poner a la venta una vivienda es la elección de la agencia inmobiliaria que realizará todos los trámites. Pero, ¿cuál es la que más se adapta a tus necesidades? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Existen multitud de opciones en el mercado, desde inmobiliarias pequeñas de barrio, hasta grandes superficies e incluso agencias que operan únicamente de forma telemática.

Por ello, desde el comparador financiero HelpMyCash.com han elaborado un análisis con las opciones que existen en la actualidad para vender un inmueble en España, así como consejos para elegir la inmobiliaria que más se ajusta a cada vendedor.

Comparador de opciones inmobiliarias

"Muchas de las diferencias y disconformidades que existen entre inmobiliarias y vendedores nacen de la falta de coincidencia entre los servicios que ofrecen las primeras y las necesidades que tienen los segundos", explican los especialistas de HelpMyCash.

Por esta razón, el primer paso es conocer todas las alternativas que ofrece el mercado consultando el comparador inmobiliario desarrollado por esta plataforma con el que los usuarios pueden comprobar el tipo de agencia que más les conviene según su perfil propio.

¿Cuáles son las ventajas de las agencias tradicionales?

Una opción muy común son las agencias tradicionales. Son recomendables "cuando el vendedor está dispuesto a pagar una comisión alta, que representa entre el 3 y el 7% del precio de venta". A cambio, la inmobiliaria se encarga de realizar todas las gestiones. Otra de las ventajas es que ofrece un trato completamente personalizado.

No obstante, conviene prestar atención "a los contratos de intermediación inmobiliaria cuando se contratan este tipo de agencias", advierten los expertos. En determinados casos, las condiciones de contratación y los requisitos de exclusividad carecen de transparencia.

Desde el comparador aseguran que, en muchos casos, "el problema no radica en que las agencias no ofrezcan un servicio correcto, sino que las condiciones no se adaptan a las necesidades de algunos vendedores".

¿Cómo funcionan las inmobiliarias 'online'?

Por otro lado, las inmobiliarias 'online' son una buena opción para vender un piso si el propietario quiere ahorrar el dinero de las comisiones. Sin embargo, tiene que estar dispuesto "a participar activamente en la venta". Esta alternativa es más económica que escoger una agencia tradicional, pero el propietario es el que deberá hacer determinadas gestiones, como organizar las visitas o la documentación.

"Los vendedores que suelen sentirse cómodos con este modelo de negocio son aquellos que tienen un perfil digital y no tienen inconvenientes en relacionarse con su agente a través del correo electrónico o por teléfono", explican.

¿Y qué son las iBuyers?

La última alternativa son los conocidos como iBuyers, esto es, empresas que compran las casas al contado. "El modelo de negocio de estas empresas implica una venta rápida, en la que el vendedor no tiene que gestionar ningún papeleo", aclaran desde el comparador.

Son una buena opción para aquellos propietarios que tengan mucha urgencia por vender su casa, pero debes saber que los iBuyers adquieren estas propiedades a precios inferiores a los del mercado. "Solo serán una opción satisfactoria para quienes estén dispuestos a vender por un precio más bajo", concluyen desde HelpMyCash.