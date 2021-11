El comité d'empresa de l'EMT demana que els conductors de la companyia siguen considerats agents de l'autoritat

El comité d'empresa de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha demanat que els conductors d'aquesta companyia siguen considerats "agents de l'autoritat" per a tindre major capacitat d'acció davant qualsevol incident que es registre en els autobusos o davant qualsevol tipus d'agressió.

Així ho ha indicat a Europa Press el president d'aquest organisme, Pedro Vizcaíno, que ha lamentat que els conductors no hagen participat en l'elaboració del protocol antiassetjament del que disposa l'empresa i del que han de fer ús en cas que hi haja una situació d'aquest tipus en els autobusos o alguna agressió.

La passada setmana dos joves van llançar insults i amenaces a altres dos per la seua condició sexual mentre viatjaven en un bus de l'EMT el conductor de la qual, davant el caire que estava prenent la discussió, va haver de detindre el vehicle fora de parada perquè primer pogueren baixar-se les víctimes i després, els agressors.

Els presumptes autors dels fets, de 17 i 18 anys, van ser detinguts per un delicte d'odi després de tornar a increpar a les víctimes, que van haver de refugiar-se en una botiga, segons va informar la Policia. El president de l'EMT, l'edil Giuseppe Grezzi, ha defés l'actuació del conductor i ha dit que va funcionar el protocol antiassetjament.

No obstant això, Vizcaíno ha insistit en la conveniència, davant "la responsabilitat que en tot moment recau" sobre el conductor per a frenar aquest tipus d'accions, de comptar amb la consideració que reclama. "Exigim des del comité d'empresa que s'inicien els processos per a considerar-nos agents de l'autoritat. És una cosa que des de fa molt de temps estem reclamant", ha exposat.

"Accions més serioses"

Així mateix, ha ressaltat que "hi ha empreses que ja han donat el caràcter als conductors, en urbà i interurbà, d'agents de l'autoritat, com una espècie de policia administrativa". "Sent agent de l'autoritat podríem exercir un altre tipus d'accions més serioses", ha dit, a més d'opinar que "la gent es cuidaria molt" de tindre determinats comportaments.

Sobre al protocol antiassetjament, Vízcaíno, que ha mostrat el rebuig a "qualsevol tipus de violència", ha manifestat que és un document que els conductors en principi no el veuen malament encara que els haguera agradat participar en la seua redacció. "Se'ns presenta un divendres per a iniciar-lo un dilluns. No se'ns dona participació. Li podríem afegir algunes coses. Ens haguera agradat que se'ns haguera donat participació", ha plantejat.