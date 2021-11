Alcalde d'Elx: "La cessió temporal de la Dama és un objectiu absolutament irrenunciable"

González, que ha afirmat que desconeix els motius de la dimissió, ha admès que la posició "majoritària" entre els tècnics "no és procliu" a la cessió del bust, però ha subratllat que l'equip de govern il·licità seguirà "recorrent el camí marcat" perquè siga cedit en l'últim trimestre de 2022.

Així ho ha indicat el primer edil, en declaracions als mitjans, en les quals ha assegurat que està a l'espera d'una pròxima reunió amb el ministre de Cultura, Miquel Iceta, o amb qui delegue, per a aconseguir la cessió temporal de la Dama, de la qual ha recordat que "ja va ser una decisió controvertida en 2006" i s'ha mostrat convençut que amb la pròxima decisió també "hi haurà disparitat d'opinions", una cosa que veu "perfectament legítim".

González ha defès que la cessió és molt important des d'un punt de vista sentimental, davant l'"anhel col·lectiu" dels il·licitans i il·licitanes que "estiga ací entre nosaltres", i també perquè "siga la palanca d'impuls del sector turístic en un moment de reconstrucció econòmica".

"Estem disposats a complir totes les condicions, amb totes les exigències, tots els requisits tècnics que es posen per part del Museu Arqueològic Nacional i per part del Ministeri de Cultura per a garantir que la Dama estiga en perfectes condicions", ha dit el primer edil d'Elx.

González ha admès que, encara que "la posició tècnica majoritària al llarg del temps sempre ha sigut que la Dama no isca de Madrid", s'ha demostrat que es pot dur a terme "com ja es va fer en 2006 amb absoluta claredat i nitidesa". Així, entén que "no hi ha cap inconvenient objectiu perquè no puga vindre en 2022".

En la mateixa línia, ha recordat que quan la Dama va estar a Elx "va haver-hi 400.000 visites en sis mesos, de les quals el 80% eren estrangers". "Açò significa que la presència del bust va alçar grans expectatives, va donar visibilitat a la ciutat i va constituir una palanca de promoció cultural i turística", ha apuntat González.

L'alcalde ha afirmat que es garantirà el normal funcionament del Museu Arqueològic i d'Història d'Elx, que haurà de passar per canvis per una exposició "de rellevància nacional" en la ciutat per a albergar el bust, encara que creu que "mereixerà la pena sacrificar una part del seu contingut expositiu per un temps per a convertir Elx en la referència nacional de l'art íbero durant un any".

En aquesta línia, ha dit que s'està treballant en l'adequació del MAHE, que albergarà la cessió temporal amb una gran exposició coincidint el pròxim any amb el 125 aniversari de la seua troballa. En aquest sentit, ha assegurat que es duran a terme "una transformació, modernització i adaptació" de l'ala oest del Palau d'Altamira per a possibilitar que, amb eixa actuació, la Dama puga estar acompanyada d'entre 30 i 40 peces del jaciment de l'Alcudia.