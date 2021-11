Más 9.000 emprendedores en nuevas tecnologías, inversores y expertos se darán cita en el 'València Digital Summit 2021'

En esta ocasión, 400 startups de 15 nacionalidades participarán en la competición que seleccionará a las 10 mejores startups que presentarán sus proyectos ante fondos de inversión nacionales e internacionales, con una cartera de más de 5.000 millones de euros para invertir en startups el próximo año.

Así lo ha dado a conocer este miércoles Startup Valencia, asociación del ecosistema emprendedor de la Comunitat, que organiza el evento, en un acto que ha contado con el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, y la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez.

El encuentro tendrá también una zona 'Expo Village' que será el escaparate de más de 40 startups que expondrán sus proyectos con las últimas tecnologías en robótica, realidad virtual, robótica y drones.

A un mes de la cita, ya se han inscrito personas de más de 25 nacionalidades, ya que gracias a su formato híbrido, de hecho, 2 de cada 10 de los inscritos son de fuera de España. Además, el 60% de los registrados tienen el cargo de fundadores o CEO.

Durante la presentación del evento, el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, ha destacado la importancia del networking: "En eventos como este, es la clave y nos ayuda a atraer y retener talento e inversión, fomentar las alianzas entre ecosistemas y posicionar la Comunitat Valenciana como hub tecnológico internacional de referencia", ha subrayado.

Por su parte, el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha resaltado que "Digital Summit consolida a València como referente tecnológico, supone una extraordinaria proyección internacional al tiempo que fortalece el ecosistema valenciano de emprendimiento digital y tecnológico", señala la organización en un comunicado.

Climent ha reafirmado su compromiso con este sector con medidas concretas que favorezcan su escalabilidad y que ayuden a mantener y hacer crecer su potencial de creación de puestos de trabajo.

Para el próximo ejercicio el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) tiene previsto destinar 23,8 millones de euros para impulsar proyectos de I+D+i y de transformación digital.

Por su parte, la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, ha resaltado el apoyo del Ayuntamiento, a través de 'VLC Tech City', "un proyecto pionero para conectar todo el ecosistema tecnológico e innovador de la ciudad para generar empleo y crecimiento" que el consistorio puso en marcha hace tres años con la colaboración de la Generalitat.

Sandra Gómez ha celebrado "la elevada participación en el evento" y ha destacado lo que representa para el ecosistema innovador y tecnológico de la ciudad de València después de año y medio de pandemia: "Estamos aquí para hablar de esperanza y de futuro. Del futuro esperanzador basado en la recuperación que nos espera, que coincidirá además con el impulso definitivo a la revolución tecnológica", ha remarcado.

Según la vicealcaldesa, "frente a las visiones apocalípticas, se impone la tozudez de los datos. Así que no se me ocurre mejor temática principal para esta cuarta edición del Digital Summit que 'Inspiring the Good Future'", ha agregado.

También han participado en esta presentación Yolanda Pérez, directora de BStartup Banco Sabadell; Alberto Gutiérrez, presidente de Fundación LAB y Co-founder de Plug&Play Spain; Patricia Pastor, directora de GoHub Global Omnium; David Pistoni, CEO de Zeleros, y Alejandra Menéndez, directora de Valencia Digital Summit, quienes han coincidido en un único mensaje: la suma importancia de la colaboración dentro del ecosistema startup.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Valencia Digital Summit 2021 está concebido para fomentar la innovación generando oportunidades de negocio, promocionando la cultura emprendedora e impulsando el ecosistema tecnológico e innovador europeo. Este año, el contenido girará en torno al lema 'Inspiring the Good Future'.

El objetivo es mostrar cómo la tecnología, la innovación y la digitalización impactan en la sociedad, jugando un papel crucial a la hora de construir un futuro mejor.

Todo ello, en relación con la reciente declaración de València como la región más deseable para vivir y la más saludable del mundo, en la que destaca el balance entre calidad de vida, coste y talento únicos.

En cuanto a los ponentes confirmados, la mayoría son fundadores de startups y referentes del ecosistema de empresas innovadoras y tecnológicas a nivel internacional. Acudirán a Valencia fondos como Dawn Capital, Elaia, All Iron Ventures, JME, Angels Capital, The Venture City, entre otros.

Uno de los valores añadidos de esta edición es su apuesta por las zonas experienciales con exhibiciones de las últimas novedades tecnológicas, así como presentaciones de nuevas tendencias y productos disruptivos.

Este encuentro está pensado y organizado para disfrutar de varios espacios simultáneamente, haciendo posible el networking entre startups, corporates e inversores a través de conversaciones, talleres y debates.

LAS STARTUPS VALENCIANAS AUMENTAN UN 15% EN 2020

Como cada año, Startup Valencia elabora un informe con los datos extraídos de su Observatorio Startup de la Comunitat Valenciana, el cual muestra la importante evolución y el incremento que está viviendo el ecosistema emprendedor valenciano.

El estudio verá la luz durante la celebración del evento tecnológico pero ya se han avanzado algunos detalles. Según sus datos, en 2020 el número de entidades del ecosistema y el número de startups han crecido un 15% respectivamente hasta alcanzar las 1.012 startups en la Comunitat Valenciana antes de finalizar el año.

En cuanto a los sectores con mayor número de startups, los dedicados a LegalTech se han duplicado respecto a 2020. Además, han aumentado más del 60% las startups de Impacto Social, un 52% las del sector FoodTech y un 43% las del sector CleanTech.

Según los datos recabados, más del 30% de las startups emplean a más de 10 personas cualificadas en el equipo y el 57% de las startups han aumentado sus plantillas en el último año.