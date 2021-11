Les marxes del 20N trauran al carrer l'infrafinançament en un moment "crucial"

Sota el lema 'Per un poble unit per un finançament just', València, Alacant i Castelló de la Plana acullen aquestes marxes convocades per la plataforma Per un Finançament Just, després de quatre anys sense aconseguir el canvi de model des de la gran mobilització contra l'infrafinançament de 2017.

L'objectiu, plasmat en un vídeo per a animar a la participació, és que els habitants de la Comunitat no hagen de carregar amb la "motxilla de la discriminació pressupostària", ja que en 2021 cada valencià rep 215 euros menys que la mitjana d'Espanya i fins el 703 menys que la regió millor finançada.

Aquestes tres manifestacions arranquen a les sis de la vesprada del 20N de les places de San Agustín de València, Luceros d'Alacant i Les Aules de Castelló. En finalitzar, els manifestos reclamaran tant el canvi del finançament com inversions ajustades a la població i reconeixement del deute vinculat a l'infrafinançament.

En la plataforma estan integrats tots els partits amb representació excepte Vox, els sindicats CCOO PV i UGT-PV i la patronal autonòmica CEV, amb el suport de 16 entitats de la societat civil.

CRIT PER LA UNITAT

"Aquesta manifestació no va contra ningú", ha subratllat el secretari d'Organització del PSPV, José Muñoz, per a desitjar que l'impacte arribe a Madrid i recordar la responsabilitat dels partits del Congrés quan es vote la reforma. També ha destacat els últims fons extraordinaris del Govern i ha demanat que es convertisquen en ordinaris pel finançament.

Com a president del PPCV, Carlos Mazón ha convidat a eixir al carrer malgrat les precaucions per la pandèmia i mantindre la "pressió", a més de defendre que el finançament "no és una batalla d'egos entre presidents autonòmics". "Açò només ho podem fer bé junts", ha reivindicat com un "crit per la unitat".

Plasmar en el carrer la "consciència" i el consens que existeix aquest problema és un dels objectius que ha apuntat la coportaveu de Compromís Àgueda Micó, recordant que el finançament està lligat a l'autogovern. "El 60% del deute de la Comunitat prové de l'infrafinançament: aquesta és la magnitud de la tragèdia", ha advertit.

Per açò veuen necessari donar "un pas més" i no permetre "més excuses", ha asseverat la síndica de Ciutadans, Ruth Merino, qui ha reconegut que el canvi del model és "complicat" i ha exigit que quan siga realitat no hi haja "reunions bilaterals". Però, ha avisat, "no fer-ho seria un fracàs del mandat de la Constitució".

"No és una batalla entre pobles", ha afegit el secretari d'Organització de Podem, Carles Pons, qui ha insistit que el Govern aprove un fons transitori fins al nou sistema i una reforma fiscal progressiva.

LA NEGOCIACIÓ HA DE SER "IMMINENT"

Entre els sindicats, el secretari d'UGT-PV, Ismael Sáez ha assenyalat que el moment actual és crucial perquè el finançament "per primera vegada està en l'agenda política del país" i la negociació ha de ser "imminent". "Ens farà eixir del forat en el qual està la Comunitat", ha augurat, ja que ha vinculat el finançament amb el canvi del model productiu.

"El 20N ens juguem molt. El Govern ha de passar de les paraules als fets", ha recalcat la seua homòloga en CCOO PV, Ana García, en una invitació al fet que la ciutadania senta aquesta reivindicació com si fora seua i així aconseguir "desterrar les desigualtats" en sanitat, educació i serveis socials.

I és que el finançament és un "peix que es mossega la cua", ha il·lustrat la presidenta de CEV València, Eva Blasco, i una necessitat que s'ha vist agreujada per la pandèmia. "Però s'ha aconseguit molt i la foto de hui ho demostra", ha encoratjat.