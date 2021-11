Lucía Sánchez ha publicado un nuevo vídeo en su canal de Mtmad para hablar de su experiencia en los bolos, eventos que protagoniza desde que saltara a la fama en la tercera temporada de La isla de las tentaciones.

La influencer ha confesado que no suele sentirse cómoda en este tipo de eventos, ya que no está acostumbrada a ser "la protagonista" y a que el público la mire. En los últimos meses ha hecho hasta cinco bolos de los que se lleva momentos buenos, pero también malos.

En este sentido, la pareja de Isaac Torres ha recordado que, aunque no ha vivido experiencias muy desagradables, sí guarda en la memoria un momento en el que una joven la abordó en una discoteca, haciéndole sentirse incómoda.

"Vino una a contarme mierdas y me tuve que meter en un cuarto y relajarme", ha confesado en la grabación, asegurando que pese a no haber recibido ataques directos, los comentarios que recibió no eran agradables. "Me dijo cosas que duelen", ha reconocido, sin querer profundizar en el tema.

Además, la joven ha querido manifestar su opinión sobre los comentarios que recibe diariamente sobre su físico. En concreto, ha recordado los ataques que recibió en un vídeo de TikTok, donde le dijeron que parecía "una rana".

"Resulta que la noche anterior me había hinchado a llorar porque exploté por estas cosas que me decís y por los debates", ha admitido. "Mi cabeza hace 'boom' y me desahogo llorando. Cuando acabé de llorar a las tantas de la madrugada me desperté con la noticia de que tenía que hacer un vídeo", ha lamentado, aprovechando para pedir respeto entre sus seguidores.