Premios Jaume I afirman que la COP26 se ha quedado corta más que en "el qué" en "cómo" frenar el cambio climático

Premios Rei Jaume I han considerado que la cumbre del clima de Glasgow, la llamada COP26, ha "desilusionado mucho" no tanto por haberse quedado "corta" en "el qué, sino en el cómo", por no aclarar las actuaciones para frenar "un cambio climático que ya está aquí".Al respecto, señalan que, para hacer frente a este desafío, "no se trata solo de poner más dinero, sino de usarlo con más sesera" por parte de los Gobiernos, y también de que los ciudadanos estén dispuestos a realizar "sacrificios".