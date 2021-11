'Hora de parlar', la campanya d'Igualtat que apel·la a l'entorn de les víctimes per a denunciar la violència de gènere

La campanya insta les persones properes a la víctima a cridar el telèfon d'atenció 900 58 088 davant la sospita de supòsits de violència de gènere, agressió o abús o assetjament sexual, matrimoni forçós, mutilació genital femenina, esterilització forçosa i avortament coercitiu, ciberassetjament o la tracta i/o explotació sexual.

El 2020, any de pandèmia, es van rebre més de 62.000 telefonades, la qual cosa suposa 10.000 més que en 2019. D'elles, el 89% van ser de les pròpies víctimes o de persones professionals i "només un 11% procedien de l'entorn de les víctimes".

Encara que en els últims anys aquest percentatge ha augmentat -fa uns anys amb prou faenes fregava el 2%- "no deixa de ser una xifra molt baixa. Per açò, anem a seguir insistint que la societat s'implique més en la denúncia i l'alerta sobre els casos de violència contra les dones", ha subratllat Oltra.

Per aquest motiu la campanya canvia la dita de tota la vida 'veure, sentir i callar' i interpel·la a la ciutadania perquè ho canvie per 'veure, sentir i parlar'.

La iniciativa posa el focus en els serveis públics d'atenció a l'abast de les persones per a aquests casos com són el telèfon 900 58 088 o els Centres Dona que existeixen a la Comunitat.

L'objectiu, ha apuntat Oltra, és que els Centres Dona 24h "siguen coneguts per qualsevol persona, que igual que sap que ha d'acudir al centre de salut quan té un refredat o on està el seu col·legi de referència, quan hi ha una sospita o una situació de violència de gènere sàpia on acudir, com és el telèfon i quins són els Centres Dona a la seua disposició".

La vicepresidenta ha recordat que el telèfon 900 580 888 és "un servei de la Generalitat que atén a les víctimes i també a qualsevol persona que vullga informar-se o denunciar alguna situació de violència contra la dona".

Així mateix, ha destacat "els magnífics serveis que es presten en la Xarxa de Centres Dona". "Volem que les víctimes, el veïnat, l'entorn afectiu, familiar, les amistats, qualsevol que pense que té una víctima a prop i no sap que fer conega els serveis de protecció de les víctimes i que tinga clar on i com han d'acudir. Que sàpien que l'Administració està al seu servei", ha garantit.

MILLORA DE LA XARXA DE CENTRES DONA

La vicepresidenta ha destacat que, en els últims sis anys, la Conselleria "ha duplicat el nombre de Centres Dona i ha millorat les instal·lacions de València i de Dénia, on també s'ha ampliat l'horari d'atenció".

Així, ha recordat que, de les tres oficines que existien a València, Castelló de la Plana i Alacant s'ha passat a sis. En concret, en 2019 va entrar en funcionament el nou centre de Torrevella i actualment està pendent de licitació un contracte de gestió que permetrà sumar altres dos nous centres que se situaran a Elx i Vinaròs.

A açò se sumen els Centres Dona Rural engegats en 2019, "un servei itinerant de prevenció i atenció a la violència de gènere en les zones rurals i d'interior situats a Elda, Yátova, Sogorb, Sant Mateu i pròximament a Xàtiva i que es desplaça per a atendre les dones allà on elles necessiten".

Per a millorar l'atenció d'aquests centres està previst que en 2022 s'amplie fins el 248 les persones professionals que treballen en ells, la qual cosa suposa 161 més que en 2015, "un creixement del 181,82% en la plantilla que atén els servicis de Centres Dona 24 hores i els Centres Dona Rural i d'Interior".

A més, a partir de 2022 que aquests centres comptaran amb una direcció pública, començant per la persona encarregada de la direcció i una altra auxiliar administrativa "com a primer pas per a recuperar l'administració pública d'aquesta xarxa privatitzada", ha conclòs.