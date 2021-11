Sedajazz rep el Premi d'Honor de la Música Valenciana 2021 en homenatge als seus 30 anys de promoció del jazz

El director musical del col·lectiu, Francisco Ángel Blanco "Latino", encara està "una mica flipant" per aquest reconeixement a aquestes tres dècades de viatge per la "creació musical independent". La gala dels IV Premis Carles Santos se celebrarà el divendres 26 al Teatre Principal de Castelló de la Plana, i com a novetat, no tindrà presentador, sinó que serà la pròpia música la que la conduïsca.

Durant aquest periode de temps, el jazz s'ha convertit en un "mar de llibertat" pel qual han transitat més de 1.000 alumnes de l'escola, els tallers i els seminaris, 15 discos i les obres publicades per la seua editorial. Més de 3.000 concerts en tota la Comunitat Valenciana i altres països han compartit aquesta "passió" amb el col·lectiu.

En un acte en el qual s'han convidat a les nominades i els nominats a les diferents categories, el conseller de Cultura, Vicent Marzà, ha anunciat que "el premi d'Honor de la Música Valenciana és per a Sedajazz, un col·lectiu de músics de primer nivell que enguany celebren 30 anys no només en els escenaris, sinó també en la seua faceta formativa, d'on han eixit tants artistes de prestigi dedicats al jazz".

"Considerem molt apropiat aquest reconeixement perquè Sedajazz s'ha convertit en un punt de trobada per a crear, per a aprendre i per a difondre el jazz en l'àmbit internacional. És un projecte singular d'ensenyament de música creativa, promotora de concerts i festivals, segell discogràfic i una marca que referencia a més de cent músics professionals formats a través del contacte directe amb el millor jazz internacional", ha comentat Vicent Marzà.

CERIMÒNIA PER A LA MÚSICA

La música, en totes les seues variants i manifestacions, serà el fil conductor de la cerimònia dels IV Premis Carles Santos de la Música Valenciana. Cançons de la música valenciana de tots els estils i èpoques seran els fonaments que construiran una gala dinàmica, plena de ritme, en què els músics seran una vegada més els protagonistes.

Segons el director artístic de la cerimònia, Vicent Colonques: "Veus conegudes de la música valenciana actual interpretaran 'hits' valencians arreglats expressament per a l'ocasió i l'escenografia situa en tot moment a la música en el centre".

NOMINACIONS

En la categoria de millor artista o grup revelació les finalistes són Esther, per 'Les teues ales'; Las Libelu, per 'Otro mundo'; Sandra Monfort, per 'Niño, reptil, ángel'; i Twin, per 'Twin'. En la categoria de millor disc de pop trobem Júlia, per 'Casa'; Laura Esparza i Carlos Esteban, per 'Espais'; Luis Prado, per 'El tsunami emocional'; i Valira, per 'Supernova'.

Pel que fa a millor disc de rock els finalistes són Joe Pask, per 'Jo i el món'; Júnior Mackenzie, per 'Now that we are dead'; Mafalda, per 'Les infelices'; i Santero y los Muchachos, per 'Cantina'. En la categoria de millor disc de música urbana els nominats i les nominades són Aina Palmer, per 'Fallanca'; Ding-Dong System, per 'La nave de la no-party'; Maluks, per 'Som i vibrem'; i Zoo, per 'Llepolies'.

En la categoria de millor disc de jazz els finalistes són Alex Conde, per 'Descarga for Bud'; Autòctone, per 'Sons de rapsoda'; Javier Vercher, per 'Agricultural wisdom'; i Sedajazz Bing Band, per 'Sinergia'. En la categoria de millor disc de fusió i mestissatge han resultat nominats i nominades 2i2 Quartet per '2020'; Besarabia, per 'Animal republic'; Eva Olivencia, per 'Viure'; i Xiomara Abello, per 'Flor de xicoia'.

En la categoria de millor disc de cançó d'autor, les propostes nominades són Jonathan Pocoví, per 'El vals de los desobedientes'; Nacho Casado, per 'Amor, música & lágrimas'; Oscar Briz, per 'Amor i psicodèlia en temps de virus'; i Ovidi4, per 'L'Ovidi se'n va a la Beckett'. Pel que fa al millor disc de música tradicional popular tenim com finalistes a Aljub, per 'Cor de magrana'; Aigua, per 'Noninó'; Catí Plana i Pau Puig, per 'Tretze vares'; i Les Folies de Carcaixent, per 'A l'estil del país'.

En la categoria de millor disc de recuperació de patrimoni musical les propostes finalistes són Capella de Ministrers, per 'Mediterrània'; Jordi Sanz, per 'Félix de Santos. Obras de concierto'; Marta Estal i Daniel Ariño, per 'Manuel Palau: música per a veu i piano'; i Trio Cabanilles, per 'Tubarum Convivium'. En la categoria de millor disc de clàssica contemporània els nominats són Duo Álvarez-Luján, per 'Inèrcies'; La Dispersione, per 'L'alquimista'; Spanish Brass, per 'Spanish Brass (a) Live'; i València Baryton Project, per 'Haydn: Baryton trios'.

En la categoria de millor disc de música per a famílies trobem a Iruixa + Skargots, per 'Iruixa + Skargots'; La Factoria de Sons, per 'Un munt de cançons'; Marcel el Marcià, per 'Secrets dins d'una caixa dins d'un calaix'; i Ramonets, per 'Flipa'. La categoria de millor disseny ha tingut com a finalistes a Carles Rodrigo, pel disseny del disc 'Twin', de Twin; Jorge Lawerta, pel disseny del disc 'Balboa lovers', de Le Dancing Pepa; Mònica Llop, pel disseny del disc 'Jo i el món', de Joe Pask; i Realmente Bravo, pel disseny del disc 'Titulares indiscutibles', d'Hermano Salvaje.

En l'apartat de millor gira, els finalistes són El Diluvi, per 'Els amants'; Maluks, per 'Som i vibrem'; Xavi Sarrià, per 'No s'apaguen els estreles'; i Zoo, per 'Llepolies'. Finalment, en la categoria de millor vídeo trobem a Cavallets Produccions pel vídeo 'Butano y amor', d'Amor Butano; La Casa Calba, pel vídeo 'Plàstic', d'El Triangulista; Òrbita, pel vídeo 'Benasque', de Twin; i Volcànica Media, pel vídeo 'Llepolies', de Zoo.