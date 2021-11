Cvirus.- Barceló afirma que 50.000 persones han demanat que no els manen més missatges perquè no es vacunaran

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha assegurat aquest dimecres que un grup de 50.000 persones han demanat a Sanitat "explícitament" que no els manen més missatges perquè no es vacunaran contra la Covid-19.

La consellera s'ha expressat així durant la presentació dels pressupostos del seu departament corresponents a la província de Castelló en ser preguntada per si es coneixien les causes que provoquen que el grup d'entre 29 a 39 anys siga el que registra menor percentatge de vacunació.

Barceló ha assenyalat que, a diferència d'eixes 50.000 persones que han informat que no es volen vacunar, de la resta de persones que no s'han vacunat no tenen cap informació.

Preguntada per l'augment de la incidència de la Covid-19, la titular de Sanitat ha subratllat que amb l'actual percentatge de persones vacunades s'estan fixant en l'hospitalització, en llits de crítics o en la positivitat de les proves, és a dir, s'utilitzen altres criteris, i ha recordat que el Ministeri de Sanitat està valorant amb les comunitats autònomes el semàfor que hi havia per a saber els nivells, "però on evidentment la incidència ja no va serà un criteri de la rellevància que tenia quan no hi havia vacunes", ha afegit.

"Ara esperarem a veure la lletra menuda d'eixe semàfor, però ja ens anem de la incidència a l'ocupació de llits", ha dit.

REUNIONS

Barceló ha explicat que la Conselleria està mantenint reunions amb tots els sectors per a demanar la seua col·laboració a recordar als ciutadans la necessitat de mantindre les mesures implantades, "i la millor és la responsabilitat individual respecte a portar mascareta a l'interior, llavar-se les mans i la ventilació; i respecte a la necessitat de vacunar-se", ha apuntat.

En aquest sentit, ha apuntat que s'han mantingut ja reunions amb l'oci nocturn i amb les grans superfícies i el comerç i la setmana vinent es farà el mateix amb els bars i restauració. La consellera ha afegit que insistiran en aquesta qüestió amb una campanya important "abans de prendre cap altra mesura".

Respecte al passaport Covid, ha recordat que està en estudi, ja que no hi ha un paraigua estatal, i per tant s'està veient què mesures es poden implantar. No obstant açò, considera que cal intentar evitar les restriccions, "però per a no imposar-les el primer que cal fer és complir", ha ressaltat.

Preguntada sobre el percentatge de les persones ingressades en UCI a la Comunitat Valenciana que tenien pauta completa de vacunació, la consellera ha dit que les causes poden ser moltes, i una d'elles l'edat.

Finalment, ha afirmat que la incidència a Castelló és major per "qüestions concretes", encara que s'ha mostrat satisfeta amb el punt de vacunació del centre comercial Salera, on s'han vacunat ja 1.033 persones.