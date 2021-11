La creación contemporánea toma protagonismo en la Setmana de Programadors del Temporada Alta

Según ha explicado el director artístico del Temporada Alta, Narcís Puig, en rueda de prensa este miércoles, la Setmana de Programadors se celebra hace diez años con el objetivo de internacionalizar el festival, y en esta edición cuenta con 80 programadores de ocho países distintos que buscan conocer producciones catalanas de creación contemporánea, así como proyectos nacionales e internacionales que buscan coproductores.

De la programación, cinco espectáculos son obras de teatro: 'Terebrante', de Angélica Liddell; 'Bros', de Romeo Castellucci; 'That's the story of my life', de Macarena Recuerda; 'Conferencia espectacular', de David Espinosa; 'M.A.R. Un discurso plástico a través del espacio', de Andrea Díaz, y 'The Mountain', de Agrupación Señor Serrano.

La obra de Liddell está inspirada en la figura del cantaor gitano Manuel Agujetas y la 'seguiriya', un canto plañidero de amor y muerte, trágico y solemne.

A su vez, 'Bros' es una obra que centra su atención en el cuerpo de la policía para reflexionar sobre la relación con el poder y el vínculo entre la violencia y la ley, según ha explicado el propio autor.

Está interpretada por actores no profesionales, personas anónimas que no han seguido un procedimiento de cásting, que cambian en cada ciudad en la que se presenta el espectáculo y actúan siguiendo indicaciones por un auricular: "Son una especie de autómatas que sigue órdenes", ha dicho Castellucci.

'That's the story of my life' es un espectáculo autobiográfico que la autora describe como una película realizada en directo, y que ha recuperado once años después de su estreno, y 'Conferencia espectacular' es un trabajo divulgativo sobre arte contemporáneo a partir también de la biografía y trayectoria del autor.

Asimismo, Andrea Díaz presenta una propuesta muy íntima sobre arquitectura, paisaje y familia, y Agrupación Serrano reflexiona sobre los conceptos de verdad y confianza.

CUATRO ESPECTÁCULOS DE DANZA Y UNA INSTALACIÓN

La Setmana de Programadors ha programado también cuatro espectáculos de danza: 'Sonoma', de La Veronal, dedicado al cineasta surrealista Luis Buñuel; 'L'elogi de la fissura', de Lorena Nogal, una celebración de la autoaceptación y la belleza surgida de lo imperfecto; 'Crisálida', de Antes Collado, interpretado en un terrario de grandes dimensiones, y 'RRR', un espectáculo híbrido de La Veronal con música de Cabosanroque e ideado por Frederic Amat.

Completa la programación una instalación sonora y espacio escénico y narrativo de José Antonio Portillo, 'A pie', que parte de un lienzo con un cerebro representado lleno de cajones, y que se podrá ver en el Centre Cultural la Mercè.

Según ha explicado el autor, la obra reflexiona sobre la paternidad y la maternidad, y tiene una duración de 17 minutos y está dividida en seis partes: gestación, nacimiento, infancia, adolescencia, adultez y retorno.

Se trata de una coproducción del festival, como también lo son las obras de Castellucci, Liddell y La Veronal.