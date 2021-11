La exconcursante de Secret Story, Cynthia Martínez, ha hablado por primera vez de los malos tratos que vivió a manos de una expareja. En una entrevista con la revista Lecturas, la modelo ha detallado las numerosas agresiones y humillaciones que vivió.

"Conocí a un empresario, eso me dijo. Me ayudó a salir del agujero. Me vino mi príncipe azul y me agarré como un cangrejo. Todo muy idílico.", comenzaba su relato la joven que pasaba a detallar todas las cosas buenas que esa relación le aportó al comienzo: "Que si te compro un coche, que si te compro esto... y no solo eso, sino la atención que me daba, los mensajes que me enviaba".

Sin embargo, un viaje con sus amigas comenzó a desvelar el verdadero rosto de su novio, que le decía que irse con ellas de vacaciones era de "fulanas". Desde entonces comenzó un "machaque emocional" que empeoró cuando dieron el paso de irse a vivir juntos ya que "la cosa se puso bastante turbia".

Martínez ha reconocido que fue "tragando" durante un año en el que la situación se volvió insostenible. "Me cogía del pelo, me daba patadas tirada en el suelo. No se lo conté a nadie, me daba vergüenza. Yo lo aguantaba todo. Yo se lo había dado todo, no entendía por qué me trataba así", ha narrado compungida.

Un tiempo después la catalana conoció a otro chico que le hizo sentir "querida y guapa" de nuevo, pero su maltratador se percató y pasó a encerrarla en casa y a insultarle sobre su físico: "Me decía que parecía una gamba de lo delgada que estaba".

La que fuera Miss Barcelona ha reconocido que en aquel momento apenas comía: "Me mantenía a base de donetes y refrescos". La relación acabó por estallar cuando, en una pelea, al tratar de cogerle, ella pudo salir corriendo y avisó a los vecinos, que llamaron a la Guardia Civil.

Cynthia ha querido compartir su historia para poder ayudar a posibles víctimas de violencia machista y también para explicar la razón por la que rehuía el conflicto durante su participación en Secret Story: "Me trae malos recuerdos".