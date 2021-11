La filtración, por parte de Kiko Rivera, de unos audios en los que Isa P. hablaba de su relación con Asraf tras una discusión ha avivado el fuego y la ira de la colaboradora de El programa de Ana Rosa. En la mañana de este miércoles, la joven se ha sentado junto a Joaquín Prat y el resto de compañeros para responder a las palabras de su hermano y mandarle un mensaje claro y directo.

"Me parece una absoluta inmoralidad pasar vídeos íntimos de tu hermana, tu amiga, tu pareja... a cualquier persona que sea periodista. Cuando él dice 'mi hermana no quería a mi abuela', tendría que ser más honesto y explicar desde dónde viene esa falta de cariño y a qué se debe", ha comentado Bibiana Fernández ante las acusaciones de Kiko sobre Isa.

"Vuelve a ser el Kiko de antes, que todo el mundo va en contra de él y él carga contra todos", ha contestado Isa para, después, agregar: "Ahora mismo se me han quitado las ganas de acercar posturas porque esto no es tender puentes, al contrario".

Además, la joven ha agregado que no se cree "nada" de lo que dice su hermano. "Cuando se enfada con mi madre es cuando me apoya a mí, ¿a qué estás jugando? Vamos a quitarnos la careta y vamos a decir las verdades", ha añadido Isa.

"Todo el mundo me dice que me tranquilice, pero no lo voy a hacer porque llega un punto en el que ya no me va a pisotear más y si él dice algo yo, obviamente, voy a responder y mientras tenga boca, me voy a defender. No hace falta que me defienda nadie. Mientras tenga esta plataforma me voy a defender", ha añadido, enfadada, Isa, para después continuar: "Lo único que le pido es que sea consecuente y que no me pienso callar".

El resto de colaboradores del Club Social del programa han aplaudido las palabras de la joven y Lecquio ha completado: "Para mí estás haciendo lo que hay que hacer, que es estar al lado de tu madre en uno de los momentos más difíciles de su vida. Y cada vez estoy más convencido de que tu hermano no tiene sentimientos. En gran medida, creo que no los tiene porque siempre le han consentido todo".