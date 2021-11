El 46% pide que se obligue "a todas las personas" a vacunarse frente al coronavirus, incluso contra su voluntad

Casi la mitad de los españoles cree que la vacunación contra el coronavirus debería ser obligatoria para "todas las personas" y que se les debería administrar el suero incluso contra su voluntad. Así lo apunta el barómetro del CIS publicado este miércoles, donde un 46,2% de los encuestados afirma que "habría que obligar a todos y todas a vacunarse" contra el virus, incluso "aunque no quisieran hacerlo". Un 27% adicional considera que la obligatoriedad debería depender de los casos, mientras que un 22,9% cree que "no habría que obligar a nadie". El restante 3,9% no sabe o no contesta.

Si se pregunta por la vacunación del personal sanitario, el que trabaja en las residencias de mayores y los que tienen "relaciones profesionales directas con el público en general", una categoría en la que podría entrar, por ejemplo, cajeros de supermercado o dependientes en comercios, el porcentaje se eleva, porque un 67,3% de quienes no apoyan la vacunación obligatoria con carácter general apuestan por imponerla por ley en estos casos.

El estudio también pregunta por otros asuntos relacionados por la Covid y su gestión. Por ejemplo, cuatro de cada cinco españoles (83,3%) ven necesario ejecutar "reformas en la sanidad española". Entre los cambios que más apoyo reciben están "dedicar más recursos económicos", "aumentar las plantillas", "aumentar la coordinación entre comunidades autónomas" y "aumentar las instalaciones y los recursos dedicados a prevenir y abordar las pandemia". El aumento de plantillas y recursos son los que se consideran más urgentes.

Finalmente, preguntados por quién debería hacerse cargo de la gestión de la pandemia, la mayoría de encuestados responden que su opción preferida es que Gobierno central y comunidades autónomas colaboren (73,2%). A mucha distancia aparecen los que prefieren una gestión centralizada en la Moncloa (15,9%) y quienes se inclinan por dejar esta cuestión en manos de las autonomías (6,4%). Otras opciones (como que sean los científicos o las organizaciones internacionales) quienes lideren la respuesta al virus obtienen resultados testimoniales.