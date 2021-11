Barceló destaca les 6.000 places estructurals que es crearan a la Comunitat per a alleujar les llistes d'espera

La consellera de Sanitat i Salut Pública, Ana Barceló, ha destacat aquest dimecres que les llista d'espera no se solucionen amb infraestructures, sinó amb la possibilitat d'incrementar els recursos humans i, en aquest sentit, ha recordat que el Govern valencià crearà 6.000 places estructurals.

"Amb els governs anteriors es van amortitzar progressivament places i ara intentem recuperar eixe temps on el sistema no va crear places", ha apuntat Barceló durant la presentació dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2022 en matèria sanitària referents a la província de Castelló.

La titular de Sanitat ha indicat que en les llistes d'espera d'Atenció Primària i quirúgica cal tindre en compte que, a causa de la pandèmia, "s'han hagut de destinar tots els recursos a salvar vides", i ha afegit que encara que ara es recuperarà la presencialitat, "farà falta cert temps per a atendre a les persones que no van poder ser ateses presencialment".

Barceló s'ha referit al pla d'Atenció Primària que ha elaborat la Conselleria de Sanitat "per a dur a terme un canvi de model". "Totes les comunitats autònomes treballem amb el Ministeri de Sanitat en un pla d'acció que canvie totalment l'Atenció Primària i puguem ser molt més operatius, i el que hem fet és alinear eixos canvis que es produiran amb el pressupost", ha afegit.

La consellera ha destacat el "clar compromís" del Consell arreplegat en els pressupostos que el que s'engegarà en Atenció Primària podrà dur-se a terme "perquè hi ha recursos".

ESPERA

Preguntada per la llarga espera d'alguns pacients per a obtindre cita amb el metge, Barceló ha assenyalat que cal resoldre aquesta situació, doncs li resulta "inadmissible" que hi haja una espera perllongada per a poder ser atès. Quant a la falta de recursos en les substitucions, ha assegurat que s'està intentant estabilitzar eixa ocupació per a atraure al personal sanitari i que puga tindre ja una plaça estructural.

"Castelló tindrà el personal que els estudis i la planificació ens indique que és necessari perquè l'assistència siga adequada, de qualitat i que no tinga eixos temps que ara mateix té", ha aclarit.

Respecte a les llistes d'espera hospitalàries, Barceló ha ressaltat que no s'ha suspès cap intervenció quirúrgica que fóra urgent i no demorable, i són les programades les que han hagut d'esperar "perquè els llits de crítics han estat, a més de les urgents i no demorables, per a atendre a la Covid-19".

Sobre aquest tema, ha assenyalat que la Conselleria contempla el pla de xoc i l'autoconcert i es manté contacte amb els equips dins del Pla Òptima "per a poder recuperar el temps en què moltes intervencions no s'han pogut dur a terme".