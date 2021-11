Expertos advierten del creciente impacto clínico y social de la obesidad

Los principales expertos de habla hispana en el estudio y manejo de la obesidad se dan cita presencialmente en este foro de discusión y de presentación de la investigación de vanguardia y los descubrimientos actuales más relevantes en el ámbito de la obesidad.

La presidenta del Comité Científico del Congreso, María del Mar Malagón Poyato, ha explicado que "no solo acuden expertos de prestigio, nacionales e internacionales, si no que también ofrece la oportunidad de establecer redes transversales para facilitar la interacción de los dos ámbitos (clínico y básico) para el desarrollo de resultados y herramientas transferibles a la clínica, además de fomentar la formación y el interés por la investigación biomédica en obesidad de los investigadores más jóvenes".

Han explicado que el objetivo es abordar la obesidad de forma transversal, aportando valor no solo a médicos sino a todos aquellos que desde distintos ámbitos se enfrentan cada día al reto de tratar, conocer o luchar contra la obesidad: dietistas y nutricionistas, enfermeros, psicólogos, profesionales de la actividad física, pediatras, educadores e investigadores clínicos y básicos.

El presidente de SEEDO, Francisco Tinahones Madueño, ha señalado que se trata de "aportar soluciones para una enfermedad que se ha convertido en una pandemia, una de las pandemias más relevantes del siglo XXI". A su juicio, "no venceremos este problema hasta que se diseñe un Plan Nacional de Lucha contra la Obesidad que enfoque el problema de forma mulfactorial, algo que ya están empezando a desarrollar en algunos paises de nuestro entorno".

De igual modo, esta edición del congreso anual de la SEEDO adquiere un sentido especial en el contexto del respeto a los pacientes, "ya que no siempre se les ha prestado la debida atención, estigmatizándolos con frecuencia", ha agregado Albert Lecube, vicepresidente de la SEEDO, que desea que esta reunión sirva "para dar un toque de atención a la sociedad en general, más allá de los avances científicos".

Según insiste este experto, "la obesidad debe ser considerada una enfermedad crónica, que acorta en varios años la vida del paciente; por ello, no podemos culpabilizar de forma continuada al paciente que, además y a diferencia de enfermos con otras*patologías crónicas, no recibe la financiación de los fármacos indicados para su tratamiento".

RETOS, TENDENCIAS Y AVANCES EN OBESIDAD

Durante esta reunión se abordan desde los aspectos más novedosos en la investigación básica y clínica de la obesidad a los problemas más controvertidos que plantea a nivel asistencial, social y económico.

Entre otros aspectos, se revisará el problema que supone la obesidad infantil en nuestro medio y el previsible 'tsunami' de casos que surgirá en los próximos años, el impacto negativo de la obesidad sobre la memoria y el deterioro cognitivo, o los rasgos "contagiosos" de esta enfermedad.

También se darán a conocer los progresos en el desarrollo de fármacos cada vez más seguros y eficaces, mostrándose las nuevas posibilidades existentes en el tratamiento de esta enfermedad y de trastornos asociados (como la diabetes de tipo 2 o la esteatosis hepática), tanto desde el punto de vista farmacológico como de nuevas terapias que se están investigando (incluyendo terapias personalizadas y de precisión), así como de las intervenciones quirúrgicas especializadas para las personas obesas.

Se aportarán también evidencias sobre el impacto de distintos tipos de dieta y ejercicio en esta enfermedad, la repercusión de la obesidad materna en la descendencia, la relevancia de la obesidad en etapas tempranas y en el envejecimiento, o los últimos conocimientos sobre el tejido adiposo como piedra angular en el desarrollo de la obesidad y sus comorbilidades.

También se pondrá de relieve la enorme complejidad de la obesidad, con múltiples factores precipitantes. Para ello, se cuenta también en este foro con el apoyo y colaboración del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), del Instituto de Salud Carlos III, varios de cuyos investigadores participarán como ponentes de las diferentes sesiones.

Asimismo, han detallado, se llamará la atención sobre la enorme trascendencia que está teniendo la pandemia de coronavirus en las personas obesas, "siendo el exceso de peso uno de los factores más inequivocamente asociados a gravedad y mortalidad en pacientes que han desarrollado la COVID-19 y constatándose un importante aumento de peso en la población española como consecuencia de los periodos de confinamiento".

La pandemia ha puesto de relieve que la obesidad es una enfermedad que emperora el pronóstico de una gran cantidad de enfermedades, entre ellas la COVID-19. Al respecto, Tinahones ha agregado que "hemos comprobado que las personas obesas tienen mucho más riesgo de necesitar hospitalización, ingresar en la UCI y una mayor riesgo de mortalidad".

Partiendo de esta realidad, durante el Congreso se hablará sobre la COVID-19, "dándose a conocer desde los últimos hallazgos científicos que nos permiten entender mejor la enfermedad y justifican por qué supone un factor de riesgo de desarrollar la infección por COVID-19 de forma más grave hasta su impacto en la salud física y mental y la evolución de los pacientes obesos durante y tras la infección, con énfasis especial en sus implicaciones en los sistemas de salud", ha dicho Malagón.

Además, este Congreso acogerá varias sesiones junto a diversas sociedades científicas de obesidad de todo el mundo, favoreciendo la colaboración entre distintos países y el intercambio de conocimientos a una escala global.

Un curso precongreso, que se celebra con el aval de la European Association for the Study of Obesity (EASO), muestra que 'La obesidad es excitante', un título con el que se pretende concienciar a los facultativos más jóvenes para que se interesen por este tema, actualicen y amplíen sus conocimientos sobre aspectos novedosos en investigación en obesidad.

"Si la obesidad es una enfermedad infradiagnosticada, y generalmente maltratada por los profesionales sanitarios, ha sido en gran parte por ser considerada una enfermedad sencilla: tanto comes, tanto gastas, tanto pesas", ha asegurado Lecube. No obstante, ha apostillado, "hoy en día sabemos que la obesidad es una enfermedad mucho más compleja, algo que debe hacerla atractiva para los diversos profesionales sanitarios que deben tratarla".

La colaboración con la EASO se inscribe también en un marco de objetivos más amplios, "colaborando para tratar de conseguir que la obesidad se acepte como una enfermedad, para facilitar los tratamientos a las personas obesas y contribuir con ello también a eliminar los prejuicios que existen sobre estas personas", ha apuntado Malagón, que reconoce que "estamos trabajando para hacer entender a los responsables políticos y otros actores clave que es preciso cambiar el rumbo de la política sobre la obesidad".

En cuanto a la colaboración con las sociedades científicas de obesidad de Centroamérica y Sudamérica, Francisco Tinahones ha recordado que "compartimos el mismo problema y también muchas de las causas del incremento espectacular de esta enfermedad".

Por ello, aconseja, "tenemos que diseñar estrategias globales y, para ello, el intercambio de experiencias es muy enriquecedor, algo que haremos en la sesión de clausura del Congreso que se realiza conjuntamente con la Federación Centroamericana y del Caribe, México y Colombia de Metabolismo y Obesidad".