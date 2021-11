El PP asegura que la Diputación de Cáceres invierte más en su propia organización que en ayudar a los municipios

Así lo ha señalado el portavoz 'popular', José Ángel Sánchez Juliá, quien ha indicado que 80 millones de euros -lo que supone el 53% de los 153,3 millones presupuestados para el año que viene- se destinan al funcionamiento de la institución, ya que solo el gasto de personal ha crecido un 15% en lo que va de legislatura y asciende a 49,7 millones de euros, mientras que el gasto corriente se ha duplicado desde 2019 y ha pasado de 14 a más de 28 millones de euros.

En una rueda de prensa para valorar el Presupuesto de 2022 diseñado por el Gobierno provincial, Sánchez Juliá ha insistido en que 5,3 euros de cada 10 se destinan al funcionamiento interno, y solo 4,7 van a inversiones en los municipios. "La Diputación invierte más en sí misma que en los municipios de la provincia", ha espetado el portavoz, al tiempo que ha criticado que el gasto en publicidad y propaganda en el Área de Presidencia ha crecido un 135% con una partida asignada de 95.000 euros.

Además, ha considerado que el Presupuesto es "irreal" porque prevé unos ingresos de transferencias del Estado "no justificados" que son superiores a los anunciados por el Gobierno central, por lo que si finalmente los ingresos no son los presupuestados "podría aumentar el recorte en las cuentas que afectarán a los municipios de la provincia".

"Todo es consecuencia de la política del despilfarro del PSOE que está haciendo una bola de nieve cada vez más gorda", ha subrayado Sánchez Juliá, que reprocha al Ejecutivo provincial que diseñe unas cuentas pendiente de la "pedrea" de los remanentes que se incorporarán una vez se liquiden las cuentas de los ejercicios anteriores.

En este sentido, ha señalado que el programa 'Pueblos con futuro' que preveía una inversión de 8,2 millones de euros para los municipios menores de 5.000 habitantes "no figuran en los presupuestos" a la espera de incorporar la partida de los remanentes a través de las numerosas modificaciones presupuestarias que se suceden a lo largo del ejercicio, por falta de previsión, según ha criticado el PP, que insiste en que "lo que no está en los presupuestos no es una prioridad".

"Los remanentes cada vez son más exiguos porque los están lapidando año tras año", ha incidido el portavoz 'popular' que ha advertido que si cambian las normas fiscales y se impide usar los remanentes "la Diputación de Cáceres tendrá un problema".

También han criticado que las cuentas no recogen planes de inversión que se habían puesto en marcha en otros ejercicios para impulsar el tejido empresarial en la provincia y, por ende, la creación de empleo. Así, han desaparecido el Plan Emprende, el de impulso al comercio, el Plan Juventas Forma y Emprende, los Premios a la Innovación en la empresa rural o las ayudas a la rehabilitación de viviendas, a la natalidad, etc.

CAJERO AUTOMÁTICO DE LA JUNTA

En su intervención, Sánchez Juliá ha criticado también que la diputación cacereña se ha convertido en el "cajero automático" de la Junta de Extremadura ya que ayuda a confinanciar servicios propios de la Administración regional como la contratación de dinamizadores socioculturales, para lo que aporta 600.000 euros; la oficinas comarcales de viviendas, con 300.000 euros; ayudas a instituciones feriales como Feval, a la que aporta 135.000 euros, o el Plan de Empleo regional al que contribuye con 6 millones de euros.

Según ha incidido, en 2021 se han dedicado entre 8 y 10 millones de euros de las arcas provinciales para financiar programas de la Junta de Extremadura, en lugar de que "esos fondos reviertan en los municipios de la provincia de Cáceres".

Sobre todo, el PP ha criticado la aportación a las instituciones feriales de la provincia de Badajoz cuando la provincia de Cáceres no tiene un recinto ferial, como Feval en Don Benito, para la realización de estos encuentros sectoriales que ayudarían a dinamizar la economía de los municipios cacereños.

"¿Por qué no tenemos un recinto ferial en la provincia de Cáceres?", se ha preguntado el portavoz, que ha añadido que si se acumulara el dinero que se viene dando a otras instituciones feriales de la provincia de Badajoz "en unos años" se podría tener una partida presupuestaria "importante" para construir un recinto ferial.

"Hay que reflexionar sobre la utilidad real de la Diputación de Cáceres y, si encima vemos que en los Presupuestos de la Junta no hay una reversión y hay un sentimiento de discriminación por parte de la Junta a la provincia de Cáceres, es de locos financiar a quien nos discrimina", ha zanjado.

Con todo ello, el PP ha hecho una llamada al "diálogo" para que se incluyan en las cuentas algunas de sus propuestas que ahora no aparecen y que han sido aprobadas en Pleno a través de mociones como el plan de impulso a la comarca de la Jara para la recuperación de servicios, la construcción de un embarcadero en Alcántara o la petición a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para el arreglo de sus caminos que conectan municipios.

A la pregunta de si el voto de los 'populares' será negativo en el Pleno extraordinario del martes día 23 donde se aprobarán las cuentas, Sánchez Juliá ha indicado que el PP "todavía" está abierto a llegar a acuerdos pero "mucho tiene que cambiar el presupuesto para aprobarlo", ha reconocido.