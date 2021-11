Oltra diu l'acte d''Otras Políticas' només "coincideix temporalment" amb el del pròxim dissabte a Barcelona

Oltra ha realitzat aquestes declaracions després de presentar la campanya 'Hora de parlar', amb motiu del 25N Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, en ser preguntada per la coincidència amb Díaz i Colau, una setmana després de la seua trobada a València per a reflexionar sobre experiències polítiques sota lideratges femenins.

La també líder de Compromís ha explicat que l'acte de '#OtrasPolíticas' "no té relació" amb el d'En Comú Podem. En aquest cas, "et conviden a la clausura de l'assemblea del seu congrés i vas i participes". De fet, ja va assistir fa uns anys també a la clausura del congrés d'Iniciativa per Catalunya, fa uns anys, ja que "sempre hem tingut relació amb els diferents partits", ha apuntat.

"És cert que hi ha hagut ací una coincidència temporal que pareix que tinguen relació els dos actes però no tenen relació", ha assegurat. De fet, el del pròxim dissabte "estava programat des de fa molt temps. És la clausura de l'assemblea d'En Comú Podem i per tant estava programat molt abans de l'acte del dissabte", ha conclòs.