Barceló sobre la centralització del CICU: "La Conselleria no canviarà de postura, seguim endavant"

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha assegurat aquest dimecres que el seu departament no canviarà de postura respecte a la centralització del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) a València.

Barceló, que ha realitzat aquestes declaracions durant la presentació dels pressupostos de la Generalitat en matèria de sanitat en la província de Castelló, ha destacat que es mantindrà la decisió de centralització del CICU perquè "la responsabilitat de la Conselleria és protegir a tots els ciutadans, ja que les emergències no tenen fronteres".

Sobre aquest tema, ha recordat que en 2013 es va situar la gestió de les telefonades d'emergències en el 112. "Per tant entenem que, igual que si es produeix qualsevol emergència de qualsevol tipus, no hi ha fronteres, i tots els mitjans es posen a disposició", ha dit.

"La Conselleria de Sanitat no canviarà la postura, seguim endavant", ha apuntat la titular de Sanitat, qui ha destacat que la centralització "permetrà prestar correctament el servei d'emergència i, per tant, en el que s'està treballant és en el tema del personal que pot incorporar-se al CICU autonòmic o les persones que tornen al seu lloc, ja que el presonal mèdic que està en el CICU, que no variarà, és de confiança, i per tant poden tornar a la seua plaça en qualsevol moment".

"No perjudicarem les persones, i sí volem millorar l'emergència en tota la comunitat autonòmica, doncs ara mateix les tecnologies ens permeten veure des d'una única pantalla on tenim tots els recursos de la Comunitat i veure quina unitat hem de desplaçar el punt de l'emergència perquè sabem el temps que tarda cada recurs", ha subratllat.

Segons Barceló, la centralització permetrà incorporar més recursos en el CICU autonòmic "amb més perfils" i "donar una cobertura important a les emergències". "Açò no afecta al transport sanitari, que hem millorat en la província de Castelló i seguirem millorant", ha conclòs.