Fecoval demana tràmits "més àgils" i preus de licitacions ajustats per a les infraestructures educatives

Integrants de la federació han mantingut una reunió de treball amb el director general d'Infraestructures Educatives, Víctor García, amb l'objectiu del Pla d'inversions de la Conselleria d'Educació per a l'any 2022 i següents, tant propis com del programa Edificant, per a la construcció i millora de les instal·lacions escolars de la Comunitat Valenciana.

Fecoval i el seu president, José Luis Santa Isabel, han intercanviat opinions amb el representant de l'administració. Els constructors han expressat la "preocupació" de les empreses pels preus de les licitacions, "en aquests moments d'escalada desmesurada dels preus dels materials, posant el focus en la necessitat, ara més que mai, que els preus dels projectes s'acoblen al quadre de preus de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), ja que aquests responen la realitat del mercat, i permeten que els projectes siguen executables".

Recorden les empreses que els preus fora de mercat "contribueixen a la precarietat laboral dels treballadors que actuen directa i indirectament en l'execució de les obres, i ocupen a més de 200.000 persones a la Comunitat Valenciana".

En aquesta línia, José Luis Santa Isabel declara, en un comunicat, que "evitar les baixes desproporcionades, licitar amb preus de mercat i valorar les ofertes d'una manera justa, redunda en execucions en termini acordat i en la direcció de l'excel·lència que tots busquem".

"I més ara quan tenim un objectiu comú que és aprofitar les ajudes europees per a la reactivació real econòmica del sector i de la Comunitat Valenciana, demostrant a Europa nostra capacitat i bon fer i evitant que els preus fora de mercat porten a la judicialització dels contractes, abandons d'obra, renúncies o falta de licitadors en contra de les necessitats del país i la Comunitat", conclou.