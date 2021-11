Lambán cree que el Ayuntamiento debe argumentar "con más solidez" su rechazo a habilitar viviendas en la Expo

Así se ha pronunciado, después de que el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, se mostrara contrario al proyecto anunciado por el presidente regional la semana pasada, durante el Debate del estado de la comunidad autónoma, para instalar viviendas de alquiler para jóvenes en los edificios denominados como 'cacahuetes' de la Expo.

Lambán ha sostenido que su proyecto hace referencia a unos edificios "que ya existen, que son públicos" y "que, a poca buena voluntad que exista por todas las partes, en bastante poco tiempo, a lo mejor, ahí podría haber viviendas y jóvenes que las pudieran utilizar".

Ha añadido que el Ayuntamiento de Zaragoza va a tener "que situar sus prioridades a la hora de evaluar la propuesta del Gobierno de Aragón" y ha asegurado que es un "clamor" la necesidad de que en la Expo "haya vida" y "se empiecen a habilitar espacios para vivienda".

El presidente autonómico ha sostenido que esta postura es la que está defendiendo, "progresivamente, cada vez más gente, más políticos, la población", además de que quien fue el alcalde promotor de la Expo, Juan Alberto Belloch, se ha lamentado "de que lo único que le faltó a la Expo fue pensar en el futuro como espacio residencial para que por la noche no ofrezca" el aspecto actual que tiene.

"Ese espacio necesita gente que viva allí", ha insistido Lambán, que ha argumentado que se encuentra "cerca de la ciudad", además de que considerar "que no es una zona consolidada es como mínimo un poco aventurado".

OPORTUNIDAD

El jefe del Ejecutivo ha estimado que hace falta vivienda, "pero no de cualquier naturaleza, sino vivienda de alquiler para jóvenes" y "teniendo en cuenta que la administración no tiene muchos recursos" y que los fondos europeos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) "van destinados a la rehabilitación de vivienda, disponer de esos inmuebles en la Expo es una verdadera suerte, un privilegio que no podemos desaprovechar".

Lambán ha hecho estas declaraciones tras asistir a la firma del convenio entre el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, y el presidente de la Sareb, Javier García del Río, con el fin de impulsar suelo industrial en el Parque Tecnológico de Reciclado de Zaragoza.