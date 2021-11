CCOO PV proposa un nou sistema organitzatiu per a la Salut Pública valenciana

20M EP

NOTICIA

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris (FSS CCOO PV) proposa un nou sistema organitzatiu per a la Salut Pública valenciana, que ha presentat la Conselleria de Sanitat a través d'un escrit, en el qual sosté que la plantilla estructural ha d'incrementar-se fins a, almenys, un 40 per cent per damunt de l'actual.