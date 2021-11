López Miras defiende que sanitarios y personal de residencias se vacunen: "Si no, está siendo un irresponsable"

"A mí no me cabe en la cabeza que haya un sanitario o una persona que trabaje en una residencia con personas mayores o con personas con algún tipo de discapacidad o que puedan ser vulnerables ante el coronavirus, y que no se vacunen", ha dicho López Miras en declaraciones al programa de Ana Rosa recogidas por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo murciano ha asegurado que él "haría todo lo que está en la mano de las administraciones, por supuesto respetando nuestro reglamento jurídico, pero llevándolo al límite para que estas personas se vacunen".

"Evidentemente, alguien que está tratando con enfermos, con personas mayores, con personas vulnerables se tiene que vacunar y si no, está siendo un irresponsable", ha añadido.

Sobre la situación epidemiológica de la Región, López Miras ha explicado que la tasa de incidencia está "por debajo" de la media nacional, si bien ha matizado que en la última semana se ha incrementado en la línea de la tendencia que registra toda Europa.

Al hilo, ha recordado que el 85% de los pacientes covid ingresados actualmente en planta y UCI de la Región de Murcia no están vacunados. "Estas estadísticas ya nos están diciendo por dónde tenemos que ir y dónde tenemos que incidir", ha precisado el dirigente autonómico.

En relación con el pasaporte covid, ha indicado que se trata de "una buena herramienta para fomentar la vacunación y minimizar riesgos", un hecho que ha quedado demostrado, ha dicho, en eventos como un macrofestival celebrado en octubre en Murcia, donde 5.000 personas, previa presentación de este documento, participaron, y no se tiene constancia de ningún contagio.

"Por lo tanto, creo que funciona y que es una de las vías que hay que implementar", ha argumentado.

FONDOS COVID

López Miras ha reiterado la necesidad de que el Gobierno central destine fondos covid a las comunidades autónomas en 2022, un año en el que "es evidente que la pandemia no ha terminado". A este respecto, ha declarado que "el Gobierno del señor Sánchez cree que ya no hay pandemia" y las autonomías "vamos a recibir cero euros".

"De momento, el Gobierno ha dicho que no hay fondo covid para las CCAA. Me parece que no van a tener otra salida porque lo lógico que es que se habilite un fondo ya que la pandemia, lejos de haber terminado, parece que estamos entrando en una sexta ola", ha aseverado.

Preguntado sobre los fondos europeos, López Miras ha dicho que "conocimos hace un año que llegarían 140.000 millones de euros a España, lo cual creo que es el mayor esfuerzo que ha hecho jamás la UE para salir de una crisis", y "desde ese momento no sabemos absolutamente nada".

Tras recordar que a la Región de Murcia, en función de los criterios que estable la Comisión Europea, le corresponderían 2.400 millones de euros, ha criticado que "hay ya distribuciones que se han hecho a dedo, al margen de las comisiones sectoriales; de esos 68 millones que se han repartido desde algún ministerio, no sabemos nada".

"Me preocupa mucho que si los fondos europeos tienen que estar comprometidos en 2023 y ejecutados en el 2026, que esto se vaya a hacer así porque de momento no tenemos ningún tipo de información, no sabemos cuáles son los criterios de reparto, cuáles son los proyectos a los que vamos a tener acceso cada CCAA, y vemos demasiada opacidad en un proceso que debe ser muy transparente", ha comentado.