València Capital del Disseny 2022 i l'Ajuntament de Gandia, premiats pels arquitectes valencians

La gala és una trobada entre professionals i diferents personalitats i representants de l'àmbit de la cultura valenciana en el qual el CTAV vol "aglutinar als qui formen part del disseny i l'arquitectura del territori".

Així, en la nit anual dels arquitectes, el col·legi entregarà el Premi CTAV al Foment de l'Arquitectura 2021 que ha recaigut ex aequo a València Capital del Disseny 2022 i l'Ajuntament de Gandia. Amb la concessió d'aquest guardó, el CTAV busca reconéixer la tasca de les dos entitats en la promoció i el foment de l'arquitectura.

Igualment, la Nit de l'Arquitectura comptarà amb un vessant solidari ja que es farà entrega d'una aportació econòmica al Banc d'Aliments de València "com a part del compromís del Col·legi amb la societat valenciana", destaca l'organització en un comunicat.

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Prèviament a l'entrega del guardó, el CTAV celebrarà en la sala Océano de l'edifici Veles e Vents la seua Assemblea Ordinària que, actualment no es pot celebrar el Saló d'Actes de la institució ja que està sent objecte d'una "profunda" remodelació. Després de l'Assemblea tindrà lloc un acte de benvinguda als nous col·legiats i col·legiades.

Per a la presidenta del CTAV, Marina Sender, "el fet de celebrar aquesta Nit de l'Arquitectura és molt rellevant per al col·legi, que segueix consolidant la seua posició de fòrum en el qual acollir els professionals de l'arquitectura, però també de la cultura, del sector econòmic i immobiliari, i de l'administració, per a compartir experiències i inquietuds".

L'acte, que té com a objectiu posar en valor la tasca dels professionals valencians representats pel seu col·legi, compta amb la col·laboració de Leica Geosystems, Lafarge-Holcim, Grupo Bertolín, Porcelanosa, AT4 Grupo, Actiu, Sánchez Plá, Airzone, Buraglia, Doyou Media, Arkoslight, Área, Living ceramics, EIC, Sika, Arquia i Chova.