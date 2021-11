Marín garantiza que el Gobierno andaluz agotará la legislatura pese a las "presiones de Génova y Ferraz"

El Gobierno andaluz agotará la legislatura. Así lo afirma el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, que compareció para mandar un mensaje de tranquilidad en línea con la Presidencia después de que se filtraran unas declaraciones del propio vicepresidente. En el audio, difundido por la Cadena Ser, Marín aseguraba que "como Gobierno, no nos interesa aprobar los Presupuestos en año electoral, es estúpido". Aunque la grabación es del mes de julio, ha estallado esta semana, comprometiendo la aprobación del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2022. A él se han remitido, de hecho, PSOE y VOX para romper las negociaciones.

Ahora, Marín garantiza que el Gobierno del PP-A y Cs "va a agotar la legislatura" en línea con la postura del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que manifestó que el adelanto electoral no estaría en cualquier caso supeditado a la "aprobación o no" de los Presupuestos. "Mi figura molesta a los que quieren un adelanto" electoral, señaló el líder Cs en Andalucía. "No nos van a temblar las piernas por presiones desde Génova o desde Ferraz", añadió.

A Juan Marín "no le extrañaría" que la filtración del audio provenga del ex secretario de Organización de Cs, Fran Hervías, ahora en el PP, a quien acusa de "maniobras" para "liquidar a Cs en Andalucía y en toda España" en línea con la "OPA" lanzada por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para absorber Ciudadanos. "Quienes se dedican a hacer política basura, que sigan; yo desde luego no voy a jugar a eso", afirmó el vicepresidente.

Lo que no hay duda, según el líder de Cs, es que la filtración se "ha convertido en la muleta del PSOE en Andalucía" para no apoyar los Presupuestos de 2022. "Pero a nosotros no nos preocupa esto y tanto Juanma Moreno como yo tenemos muy claro que vamos a seguir trabajando, con unos presupuestos prorrogados o con unos nuevos presupuestos para 2022 si se pueden aprobar". El adelanto electoral, concluyó, "no lo van a conseguir con este tipo de argucias, de juego sucio y de política rancia que algunos pretenden, sea desde Génova, desde Ferraz o desde cualquier otra sede de otro partido".