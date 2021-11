Somos advierte de que la glorieta de la Cruz Roja "se hace para beneficiar al centro comercial del Vasco"

El concejal de Somos Oviedo, Ignacio del Páramo, ha advertido este miércoles que la glorieta de la Cruz Roja "se hace para beneficiar al centro comercial del Vasco". "Este proyecto no solo no soluciona los problemas de más de la mitad de los vecinos de Oviedo, desde Pumarín, Ventanielles o La Corredoria, si no que se los va a empeorar".