Productores reclamen pujar el pressupost d'À Punt i adverteixen que l'audiovisual està "en risc de desaparéixer"

Les productores recalquen -en un comunicat subscrit per Animat, PAV, Avant, Avepa i AAA-, que "el que està en joc és el creixement de l'audiovisual valencià com el sector industrial i cultural que ha irromput amb major força en els últims quatre anys a Espanya o reduir-ho a la insignificància".

La plataforma subratlla que l'audioviosual és "un sector estratègic per a la Comunitat Valenciana", que s'ha convertit, a més, en estratègic en l'àmbit estatal, ja que "la capacitat productiva i creadora valenciana ha marcat el panorama espanyol en els últims anys". "Mai s'ha produït tant ací i des d'ací", asseveren. Per açò, expressen la seua "confiança plena" que els pressupostos "reflectiran finalment eixa convicció comuna".

"Però eixa idea de motor social i cultural és incompatible amb l'actual esborrany de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al pròxim any. D'una banda, els 58,6 milions d'euros assignats a À Punt que apareixen en eixe esborrany incompleixen la Llei de Creació de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació, en estar per sota del 0,3% del global. Aquest fet condemnaria al sector a la desintegració", alerten.

A més, afig el col·lectiu, "tallaria d'arrel la possibilitat de crear productes culturals i d'entreteniment que expliquen qui som i com som, tant ací com més enllà de les nostres fronteres".

El resultat en la pràctica de la retallada pressupostària, unit al problema de l'IVA és que recau íntegrament sobre la producció externa, la partida de la qual seria "insignificant, atemptant contra tota la ja malparada indústria audiovisual valenciana".

Els productors recorden que À Punt "no és només el que ix per la pantalla de la televisió, sinó que és la peça angular de tot el cinema de ficció, documental i d'animació que fem des d'ací i que s'està consolidant com a un referent a Espanya des de l'aparició d'À Punt en 2017".

"Múltiples pel·lícules finançades per À Punt que en aquests anys han tingut recorregut en les taquilles espanyoles no existirien amb aquesta proposta de pressupostos. Sèries de televisió i programes d'entreteniment deixarien d'agregar audiències a la televisió pública, i la pilota valenciana o la Gala de les Arts Escèniques no podrien veure's el pròxim any. No es veurien, no existirien. Aquesta situació d'infrafinançament faria trontollar, a més, tot el sistema audiovisual espanyol" insisteixen.

En aquest sentit, al·ludeixen als acords per a la reciprocitat i per a la producció conjunta entre IB3, Tv3 i À Punt que "ara quedarien en dubte, ja que la Comunitat Valenciana no podria aportar pràcticament cap contingut i es convertiria en simple espectadora passiva dels seus continguts".

Açò afecta també als acords iniciats amb TVE per a produir conjuntament i augmentar els continguts en valencià en la televisió espanyola. I, finalment, resum, "afecta a multitud de coproduccions amb altres comunitats autònomes que havien confiat en la solvència professional, artística i financera de la Comunitat Valenciana i que ara no podrien fer-se realitat".

Les empreses xifren les pèrdues possibles: "més de 1.000 llocs de treball en les empreses productores a les quals cal sumar les ocupacions de les empreses auxiliars (càtering, maquinària, transports, hoteleria, etc.), i, a més, els actors i actrius que deixarien de treballar; una reducció del 50% dels programes que es produeixen actualment per a televisió i posar en greu perill la possibilitat de realitzar anualment, com a mínim, 8 curtmetratges de ficció, 2 d'animació, 3 sèries, 12 llargmetratges documentals i 10 llargmetratges de ficció".

"Podem fer la cerimònia dels Goya ací un any més, mesura que aplaudiríem, però quines pel·lícules valencianes podrem portar?, quines portarem als Premis Berlanga?, farem uns premis de l'audiovisual valencià que podrien quedar deserts en gran part de les categories? Se'ns ha reptat i ens hem reptat constantment a aconseguir una força i una identitat pròpia, com la del cinema gallec, el cinema basc o el català. No obstant açò, eixe cinema existeix, de fet, perquè tenen televisions autonòmiques fortes, imprescindibles per a generar projectes propis i no subsidiaris", argumenten.

COMPENSAR L'IVA

"En coherència amb eixa idea -prossegueixen- totes les televisions autonòmiques espanyoles han augmentat els seus pressupostos per a 2022, a més de compensar l'IVA derivat del canvi de criteri de l'Agència Tributària. Per contra, en l'actual esborrany dels nostres pressupostos, ací reduïm en 2 milions el pressupost anterior i no compensem l'IVA. Si açò no canvia seríem l'única televisió autonòmica de l'estat que minva".

Aquestes entitats consideren que els pressupostos de la Generalitat Valenciana haurien d'aportar a À Punt una xifra superior als 84 milions d'euros -açò seria el mínim del 0,3% dels pressupostos globals que marca la llei- i en els següents, de forma progressiva, aspirar a aconseguir el 0,6% màxim del pressupost que marca la llei de creació de l'ens. Finalment, assenyalen que és temps d'esmenes als pressupostos.