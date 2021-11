Save the Children organitza en 18 anys més de 1.850 carreres solidàries en 620 col·legis de tota la Comunitat Valenciana

En totes les edicions, el professorat ha participat en 36.991 ocasions i s'han comptabilitzat més de 522.376 dorsals en aquests anys. A nivell estatal, s'han realitzat 22.000 carreres solidàries en 6.200 centres escolars i el professorat ha participat en 383.300 ocasions, amb més de 5.500.000 dorsals, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

La carrera solidària de Save the Children, que porta com a nom Kilómetros de Solidaridad, ha recaptat en tot aquest temps a la Comunitat Valenciana 1.164.871 euros (12.587.496 euros en el conjunt d'Espanya) per a projectes de cooperació en llocs com el Sudan, el Níger, Etiòpia, República Democràtica del Congo, Haití, Síria, Costa d de Marfil, Sierra Leona o Mali.

Els alumnes participen en la carrera en els seus col·legis i també treballen valors de solidaritat, empatia i companyonia al costat dels seus professors i professores a través de tallers de sensibilització. "Han conegut els drets de la infància i han descobert com afecta la desnutrició en els menors de 5 anys, l'important que és poder assistir a l'escola i rebre una educació de qualitat", explica Marisol Paniagua, responsable del treball amb centres escolars de Save the Children.

En aquests 18 anys, els xiquets d'aquests col·legis "s'han bolcat per a ajudar-los buscant patrocinadors -familiars, amics i amigues que aporten una quantitat per cada quilòmetre que córreguen els menors- que els ha permès aconseguir en total una gran ajuda per a la infància més vulnerable".

El curs escolar de 2020 va patir l'impacte de la pandèmia del coronavirus, que va afectar a la celebració de la carrera Quilòmetres de Solidaritat. Malgrat açò, van participar 900 centres educatius i una recaptació de mig milió d'euros. "És una activitat a la qual els centres no volen renunciar. Hem viscut el seu pesar per no poder celebrar-la, així com aquest curs estem veient la seua il·lusió per reprendre-la", compte Paniagua.

La inscripció a la carrera està en tot moment oberta ja que depèn de cada centre educatiu triar la data i format en la qual desitja realitzar-se. Per a açò, l'organització anima a visitar el seu web per a conéixer tota la informació o escriure un email a carrera@savethechildren.org per a rebre els materials educatius o informació detallada.