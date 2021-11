Vara reafirma que el PGEx de 2022 "va a ser una enorme ayuda" en un "momento único" y el PP lo tacha de "gran mentira"

De esta forma se han pronunciado Fernández Vara y Teniente ese miércoles en el pleno de la Asamblea de Extremadura, ante una pregunta del PP sobre si el presidente de la Junta sigue confiando en las previsiones contenidas en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para el año 2022".

En la formulación de su pregunta, la portavoz del Grupo Parlamentario Popula, Cristina Teniente, ha señalado que la Comisión Europea ha rebajado las previsiones de crecimiento de España "con un correctivo a Sánchez de un 1,5 puntos y colocándonos en la posición 17 de toda la UE en crecimiento".

Además, y según las últimas previsiones de los organismos económicos, "Extremadura está en crecimieto a la cola de España, y España está en crecimiento a la cola de Europa", ha aseverado Teniente, por lo que ha preguntado a Vara si "sigue manteniendo que Extremadura va a crecer un 60 por ciento más que la Unión Europea, y casi el doble que Alemania, Estados Unidos o China", según recoge en su proyecto de presupuestos para 2022.

En ese sentido, Cristina Teniente ha considerado que "todo es una gran mentira", y "no se puede construir nada nuevo ni nada bueno sobre la mentira", ya que según ha señalado la portavoz parlamentaria del PP, Vara "hace lo mismo en todos los presupuestos: infla las previsiones, y eso luego tiene consecuencias, y no son buenas".

Una situación que supone "ir camino del precipicio", ha alertado Cristina Teniente, ya que supone "más deuda" que desde 2015 ha aumentado en 2.000 millones de euros más, ante lo que "no salimos más fuertes ni hay brotes verdes", ha lamentado la portavoz del Grupo Popular.

A esto la sumado "la inflación en máximos históricos", así como el incremento del precio de la luz y los carburantes, y "el nuevo hachazo fiscal", ha relatado Teniente, quien ha lamentado que "vamos a ser más pobres todavía, a pesar de los más pobres, con más inflación y con más impuestos".

"MOMENTO ÚNICO PARA EXTREMADURA"

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha instado a Teniente a "decir toda la verdad", ya que "dice que es la que menos ha crecido, y lo que no dice es que fue la que menos decreció el año anterior", tras lo que ha resaltado que "obviamente las CCAA que más cayeron en el año de la pandemia y del confinamiento, ahora han rebotado más que las que caímos menos".

En cualquier caso, Fernández Vara ha considerado que "el debate de fondo exige un mínimo de rigor", ya que el actual es "un tiempo enorme de incertidumbre, y que lo que hoy dice usted, mañana puede tener razón o todo lo contrario", ha dicho.

Así, el presidente extremeño ha recordado "las realidades" que pasan por que "hoy hay 17.000 personas más trabajando que hace un año", y que por tanto "tienen más seguridad en el consumo", y ha avanzado que los Presupuestos de 2022 "le va a subir el sueldo a los empleados públicos, le sube las pensiones un 3 por ciento, no un 0,25% a las pensiones mínimas, y va a subir el Salario Mínimo Interprofesional".

Además, "va a haber una inversión, y gran parte del crecimiento presupuestario viene de ahí, una inversión consecuencia de los fondos Next Generation como no la ha habido nunca", ante lo que Vara ha señalado que "en ese contexto" no es "ni optimista ni pesimista", sino que intenta "ser lo más realista posible".

Por eso, y ante la afirmación del PP de que los presupuestos de 2022 se van a incumplir, Fernández Vara ha instado a "esperar a ver si se incumplen", por lo que ha señalado a Cristina Teniente de que estará "encantado de que podamos discutir de esto cuando lo hayamos podido demostrar finalmente", pero mientras, va "a seguir siendo realista, y aprovechando un momento único para Extremadura de oportunidades y de posibilidades, y donde el presupuesto va a ser una enorme ayuda".

Frente a ello, Vara ha señalado que "la gente tiene memoria" tras lo que ha recordado que el Gobierno del PP en Extremadura "dejó 140 días de pago a proveedores y un déficit del 3 por ciento en esta región", mientras que ahora concluye "un año muy difícil después de una pandemia, en una situación muchísimo mejor de la que ustedes dejaron", ha resaltado.