Dani Mateo ironiza en 'El intermedio' sobre la predicción de J. J. Benítez de que un meteorito caerá en 2027

El pasado lunes el escritor e investigador J. J. Benítez concedía una entrevista al diario El mundo en el que afirmaba que tenía información de que en 2027 un meteorito caerá sobre La Tierra, matando a 1.200 millones de personas en 48 horas.

Sobre esas palabras ironizaba el humorista Dani Mateo en El Intermedio, buscándole el supuesto lado positivo a una catástrofe de esas dimensiones.

"No seamos tan alarmistas, amigos, no hay que preocuparse por cómo será nuestro sistema de pensiones dentro de diez años porque para entonces, afortunadamente, estaremos todos muertos", comenzaba diciendo Dani Mateo.

"Eso es lo que ha vaticinado un experto en catástrofes que responde a las siglas J. J.", hacía ver el humorista, mostrándose en la pantalla detrás de él una foto de Jorge Javier Vázquez: "No, él no. Él no es experto en catástrofes que derivan de un apocalipsis, solo en catástrofes que derivan de un baile chuminero", dijo.

Era J. J. Benítez el aludido, y Mateo lo explicaba: "Benítez ha anunciado que en 2027 un meteorito gigantesco chocará contra nuestro planeta y provocará 1.200 millones de muertos".

J.J. Benítez ha vaticinado que en 2027 un meteorito gigantesco chocará contra nuestro planeta y provocará 1.200 millones de muertos en un momento. #elintermedio https://t.co/WRzzxhb9Kg — El Intermedio (@El_Intermedio) November 16, 2021

"Muchos serán baby boomers [nacidos entre 1946 y 1964], que aunque hagan aquagym no podrán correr tanto", decía con humor Dani Mateo, que explicaba su primera premisa: "Así que no tendremos que preocuparnos por las pensiones".

"Lo malo es que cuando se hagan las obras de reconstrucción ya no habrá nadie para echar el rato viéndolas", decía para concluir el tema.