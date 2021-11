Agricultura inicia el procés participatiu previ al I Pla Estratègic de Promoció de la Dona Rural

La Conselleria d'Agricultura ha engegat el procés participatiu de dones rurals previ a l'elaboració del I Pla Estratègic Valencià de la Dona Rural, que definirà quina és la seua situació actual i marcarà els objectius i les línies estratègiques que s'han de seguir, segons han informat fonts de la Generalitat.

Així, aquest procés participatiu, amb la seua posterior anàlisi, anunciat per la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, permetrà obtindre un diagnòstic sobre la situació actual de les dones del món rural del nostre territori, a partir de les aportacions dels seus protagonistes.

La revelació de les necessitats per a millorar la vida personal, laboral i familiar de les dones rurals contribuirà al fet que el Pla Estratègic Valencià de la Dona Rural siga "més precís" a l'hora de definir objectius i línies estratègiques que cal implantar.

Les 14 sessions del procés participatiu es realitzen entre aquest dimecres, 17 de novembre, i mediats del mes de gener de 2022. Les seus de les reunions seran les oficines comarcals agràries al llarg de tota la Comunitat Valenciana.

A les reunions han sigut convocades dones rurals del sector primari en la comarca de la convocatòria, responsables de les regidories d'igualtat i alcaldesses dels diferents ajuntaments, representants comarcals d'associacions de dones rurals, organitzacions agràries i representants de grups ecologistes, entre uns altres.

A aquestes cites es podrà assistir presencialment respectant el protocol de control i prevenció de la COVID-19 vigent o per via telemàtica i la dinamització de les mateixes serà gestionada per dones amb experiència en foment participatiu en l'àmbit de la igualtat de gènere al món rural.