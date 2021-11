Business Talents busca universitaris valencians que vullguen convertir-se en "el millor empresari virtual d'Espanya"

A través d'aquest programa educatiu de simulació empresarial, en format de 'business game' i organitzat per Herbalife Nutrition i Praxi MMT, els universitaris valencians podran gestionar la seua pròpia empresa virtual com a verdaders directius amb l'ús d'un sofisticat simulador empresarial.

D'aquesta forma, competiran contra centenars d'estudiants d'altres universitats repartides per tot el territori nacional pel títol de millor empresari virtual d'Espanya.

Durant la passada edició, van participar un total de 41 universitaris de quatre universitats de la Comunitat Valenciana que van haver de competir davant d'un total de 564 estudiants de 47 universitats de tota Espanya.

Per províncies, a Alacant es van inscriure un total de tres joves de la universitat d'Alacant; a Castelló quatre universitaris de la Universitat Jaume I; i de València van participar 17 representants de la Universitat de València i altres 17 de la Universitat Politècnica. Finalment, tres alumnes de la Universitat de Vigo es van proclamar guanyadors i van aconseguir el títol de millors empresaris virtuals del país.

"L'objectiu d'aquesta competició és promoure la cultura emprenedora entre els universitaris, oferint-los l'oportunitat d'adquirir experiència mitjançant la pràctica, d'una manera lúdica. Aquesta iniciativa es presenta com un suport als clàssics mètodes d'aprenentatge teòrics en la qual els participants viuen en primera persona i en temps real el mateix que succeeix en les pròpies empreses. Entre els beneficis que aporta als joves es troben: enriquir el seu currículum, ajudar-los en l'orientació cap al seu futur i oferir-los més oportunitats per a accedir al mercat laboral", explica, en un comunicat, el director de Business Talents Mario Martínez.

Per a alçar-se amb la victòria, els universitaris competiran durant els mesos de gener a abril i hauran de preparar un pla empresarial per a fer progressar una empresa d'automoció. Prendran tot tipus de decisions en temps real perquè el seu projecte aconseguisca els màxims beneficis possibles respecte a les dels seus competidors i no caure en fallida. Per a açò, introduiran les variables en un sofisticat simulador empresarial desenvolupat per l'empresa Praxi MMT, que podran el obtindre de manera gratuïta les universitats i que està valorat en més de 3.000 euros cadascun.

El període d'inscripció romandrà obert fins al dia 14 de gener de 2022, per a totes aquelles persones que estiguen matriculades en alguna Universitat, així com per a alumnes de Grau Superior, amb edats compreses entre els 17 i els 29 anys. Els millors 75 equips arribaran a la final nacional que se celebrarà el pròxim mes d'abril, en la qual competiran pel títol de millors empresaris virtuals d'Espanya. Els equips guanyadors es repartiran més de 7.500 euros en premis, així com diplomes acreditatius.