Amalia de Holanda desvela sus mayores secretos en una biografía lanzada por su 18º cumpleaños

Aún quedan tres semanas para que Amalia de Holanda, primogénita de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, cumpla la mayoría de edad. Será el 7 de diciembre, aunque la casa real del país neerlandés lleva ya un tiempo preparando tan especial momento. No solo le han dado a la joven unos meses sabáticos que ella ha aprovechado, entre otras cosas, para visitar Los Ángeles ("Y así poder comenzar a estudiar con aún más confianza el próximo año", según su madre), sino que le han preparado su primera biografía autorizada, que ya se ha puesto a la venta.

Escrita por la presentadora y humorista Claudia de Breij, muy famosa en los Países Bajos, el libro, cuyo título es un simple pero elocuente Amalia, es más que una hagiografía al uso, un compendio de anécdotas, confesiones privadas y fotos inéditas de ella y de su familia. Las conversaciones versan sobre temas diversos: cómo ve su futuro, cuáles son sus aficiones durante su tiempo libre, qué estudios se plantea o sus creencias.

Ha hablado, por ejemplo, de si se imagina casada y de si antepone su amor o la corona. "Si el hombre que me apoye, a quien ame y con quien quiera pasar mi vida no recibe la aprobación del Parlamento, entonces tendría que ver qué hago. No puedo elegir a expensas de mí misma", ha dicho, demostrando tanto que es consciente de cómo funcionan las instituciones en su país como se ha definido como una chica romántica, teniendo que ser respetuosos y elegantes los chicos en los que se fije.

Sobre su papel dentro de la monarquía, la princesa de Orange lo tiene claro: "Si puedo prevenir una situación desagradable a través de la diplomacia, si he podido hacer que el mundo sea un poco mejor, entonces estaré feliz [cuando muera]". Además, asegura estar "al servicio" de su país y que "daría la vida" por Holanda, algo que recuerda a lo que dijo su padre cuando le publicaron una biografía a la misma edad.

Eso sí, explica que aún no se ve preparada. Y de hecho, en una entrevista que ha ofrecido a la emisora pública NOS para promoción del libro, así como para dar a conocer algunos extractos, ha desvelado que suele asistir a la consulta de un psicólogo cuando se ve superada por las circunstancias, siendo la salud mental muy importante en su día a día desde que de pequeña sus padres la llevaron a un profesional.

"No creo que deba ser un tabú. Y para mí no es ningún problema decirlo en público. A veces todo me parece demasiado: el colegio, los amigos... Si siento la necesidad, voy y pido una cita. Me desahogo, lo saco todo y ya estoy lista para un mes", ha declarado, así como que lo considera "lo más normal". "Sobre todo, después de lo que le pasó a mi tía", ha comentado, refiriéndose al suicidio de Inés, la hermana de su madre, en 2018.