Adara protagoniza otra rabieta en 'Secret Story' y sus compañeros se cansan: "Nos vamos, le dais el maletín y se acaba"

La concursante Adara Molinero sigue en pie de guerra con la mayoría de sus compañeros de Secret Story (Telecinco) y en la última gala emitida, este martes, volvió a protagonizar un momento de rabieta que la llevó a llorar al baño después de un intercambio de acusaciones con sus rivales.

Adara había reclamado hacer ella la compra y ocuparse de cocinar, pero a sus compañeros no les pareció bien, cosa que desató una nueva bronca en directo, pues según Adara la agravian y según Cristina Porta es simplemente que Adara intenta elegir lo que ella prefiere por encima del grupo.

Como en directo varios concursantes le llevaron la contraria acabó por llamar "falso" a su compañero Luis Rollán. Adara, después de acusar de eso a su compañero, se levantó llorando y se encerró en el baño a llorar, gimoteando: "Me quiero ir a mi casa, eso es lo que quiero. Yo esto no lo aguanto más, me quiero ir con mi familia ya".

En el salón se producía también un gran enfado, el de Luis Rollán, que acusaba a Adara de hacerse la víctima. "Estoy cansado de ceder y del victimismo. Llevo dos meses y medio sin ningún tipo de información del exterior", decía en referencia a que Adara es repescada, por lo que tiene información privilegiada de fuera de la casa.

"Falsa ella", la acusaba Luis Rollán. "Solo reacciona los días de gala y aquí todo el mundo callado", se quejaba el colaborador muy enfadado, que añadía que en Secret Story "nadie le ha hecho un vacío ni un feo, eso es de otras ediciones, pasado".

"Ahora no me callo ni esto y las injusticias no las aguanto", expresaba Luis Rollán, que sentenciaba dirigiéndose a la audiencia: "Estoy viviendo una experiencia maravillosa y a estas alturas me da igual las nominaciones o ganar, si esto es lo que quiere la gente nos vamos todos, les dais el maletín y se acaba el programa".