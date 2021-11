Rescaten un home que havia caigut al mar des d'un penya-segat en Cala la Higuera

Segons ha informat aquest cos de seguretat, l'incident va tindre lloc ahir a la vesprada, sobre les 18.50 hores, quan l'home, que només parla rus, va caure al mar.

L'home va quedar a la deriva fins a uns 20 metres de la costa i va aconseguir nadar fins a les roques, però no va poder ascendir pels penya-segats de la zona.

Els bombers es van desplaçar fins a la cala i van intentar remuntar a l'home en una cistella (llitera) utilitzada a l'inrevés (cap avall) i van aconseguir rescatar-li.

Com havia romàs 40 minuts en l'aigua, va necessitar assistència sanitària per hipotèrmia i per diverses rascades i talls. En l'operatiu va intervenir una Unitat de Comandament de Prefectura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP), una autoescala (AEA), un sergent, dos caps i sis bombers del Parc de Torrevella.