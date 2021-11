Pilar Alegría: "El esfuerzo se consigue también a través de la motivación, con castigos no está dando resultados"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha defendido este miércoles el Real Decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros que, entre otras medidas, establece la eliminación de las recuperaciones en la ESO a partir de este curso. "El esfuerzo se tiene que conseguir también a través de la motivación, porque a través del castigo no está dando resultados", ha sentenciado.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en el programa 'La hora de La 1', de TVE, en la que ha expuesto que el decreto que elimina los exámenes de recuperación y permite graduarse con suspensos tiene como objetivo "homologarnos a países europeos en los que tanto nos fijamos como Noruega y Finlandia, con currículums más competenciales, con formas de evaluación más continua, integral y dando gran confianza a la labor de los profesores".

La ministra ha expuesto que España es "de los primeros" en porcentaje de repetición y ha sostenido que "el resultado de repetir es que la mayoría de los que repiten de una manera estructural van directamente a engrosar las cifras de abandono escolar", que en España está en un 16%. "Es imperativo reducir esta tasa", ha afirmado.

La nueva norma ha creado división de opinión entre profesores y familias. Mientras la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) considera que la repetición "no está dando la respuesta que necesita el alumnado para poder avanzar y no quedarse atrás", el sindicato independiente ANPE, uno de los más representativos entre los docentes, no solo se opone a la supresión de las recuperaciones en secundaria, sino que denuncian que el hecho de poder obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa "ataca a la excelencia educativa" y "lanza un mensaje muy contrario al rigor y al esfuerzo".

La ministra ha reconocido que ha oído "distintas opiniones" sobre el nuevo Real Decreto, pero ha mantenido que es "imperativo legal" reducir el abandono escolar y ha afirmado que "el esfuerzo se tiene que conseguir también a través de la motivación, porque a través del castigo no está dando resultados".

Alegría ha defendido asimismo el hecho de que con la nueva norma sean los docentes quienes decidan en última instancia si un escolar pasa o no al curso siguiente. "Los docentes son quienes mejor conocen el proceso de maduración, crecimiento y evaluativo", ha dicho.

Respecto a la posibilidad de llegar a las pruebas de acceso a la universidad (EBAU) con una asignatura suspendida, Alegría ha explicado que los estudiantes han de tener todas las materias aprobadas, si bien la norma recoge "una excepción que tiene que ser una decisión colegiada por todos los profesores". Además, la nota media general tiene que ser igual o superior a cinco y los estudiantes han de demostrar que se han presentado a los exámenes de todas las asignaturas. "La norma general es que tienen que aprobar todas las materias", ha enfatizado.