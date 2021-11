Máxima tensión en 'First dates' entre Vicente y Orochi: "El drag es solamente una pose, no es una forma de vida"

La cita entre Vicente y Orochi en First dates no pudo ser más tensa. Con muy poco en común, el punto culmen de su desencuentro fue una conversación sobre el mundo drag, en la que, como venía siendo habitual a lo largo de la velada, volvieron a mostrarse como completos polos opuestos.

"El drag es solamente una pose, no es una forma de vida", le decía Vicente a Orochi, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. "Es política porque representa todo lo que la sociedad no quiere que seamos", le intentaba explicar Antonio. "¡Mentira!", volvía a decirle Vicente.

"Me pisoteas a mí, pisoteas a mis hermanas, que se parten la cara en las calles", denunciaba, ya en privado, Orochi.

Después, la conversación no mejoró, porque seguían sin encontrar un punto en común. "Una persona que no es drag y no vive lo que es ser drag no puede jamás saber lo que es", le volvió a decir Orochi, desatando las risas de Vicente.

"¿Sabes lo que cobran las drags en una discoteca?30 euros", explicaba Orochi, que encontraba, de nuevo, la contra de su cita: "Ya es más que cero, que es lo que a mí me han ofrecido en más de una ocasión".

Vicente: "El drag es solamente una pose, no es una forma de vida" 🤔



No cabe más tensión en la conversación entre Vicente y Orochi 😱 #FirstDates16N @firstdates_tv pic.twitter.com/r1yoBmDMFo — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 16, 2021

La cita se cerró con una frase lapidaria por parte de Orochi: "No sabe mantener una conversación y eso dice mucho de una persona".

La velada tuvo mucha repercusión en las redes, que se llenaron de comentarios sobre ambas posturas. Uno de los que más llamó la atención fue el de Killer Queen, protagonista de la primera edición de Drag Race España. "Madre mia @OrochiGrey vaya santa paciencia has tenido con este señor! Yo cuando se rie de q el drag esta unido la política le habría tirado la copa!".